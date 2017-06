Elha diseñado unde cara a la final de lade fútbol que se celebra esteen el estadio Millennium de Cardiff, el estadio nacional de Gales. En vista del monumental enfado que se cogieron los seguidores merengues en la celebración de la Liga de Fútbol ante el corte de agua de su fuente de las celebraciones en Ponferrada , la de Julio Lazúrtegui, el concejal de Seguridad, Ricardo Miranda, ha decidido que el sábado,

Un dispositivo especial de entre 6 y 8 policías locales se encargará de cortar el tráfico hacia la rotonda ponferradina y vigilar que no se produzcan altercados. La fuente, que no estará en funcionamiento, tendrá agua y cuatro carteles informativos que alertarán a los seguidores del Real Madrid del peligro que supone bañarse con los tubos y focos que tiene en su fondo. “El fin de semana que el Madrid ganó la Liga tomé la decisión de vaciar la fuente para evitar riesgos. Visto que ha sido una mala decisión, por el enfado de la gente, este fin de semana se mantendrá el agua pero pido a la gente colaboración ciudadanay precaución porque en la última celebración de la Champions un ciudadano se rompió un tobillo y otro se hizo una brecha en la cabeza”, pidió Miranda.

El edil enfatizó que la toma de decisión de vaciar la fuente de agua fue suya y no de la alcaldesa, Gloria Merayo, “ella no tuvo nada que ver”. De igual modo, él ha sido quien decidió “cambiar los planes” para el sábado y “dejar que cada uno haga lo que quiera”, explicó Miranda. El jefe de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local, Aquilino Borraz, inquirió que “no es cuestión de impedir a la gente hacer nada. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nuestro trabajo es cortar el tráfico una vez que finalice el partido y vigilar que no pase nada”.

En las inmediaciones de la rotonda habrá, además, una ambulancia de Cruz Roja por si fuese necesario atender a algún aficionado.