Lossalieron a la calle a última hora del domingo, en Ponferrada, para celebrar la. Como viene siendo tradición, la plaza más céntrica de la capital del Bierzo,, esperaba a los merengues para el festejo. La sorpresa de muchos fue encontrarse la. “Vaciar la fuente fue unaporque no deja de ser una zona que“, defienden fuentes municipales este lunes.

Los aficionados deportivos no se tomaron muy bien lo de no poder darse el primer baño como campeones y hubo quien pidió a voz en grito la dimisión de la regidora de la ciudad, Gloria Merayo. “¡Ha quedado claro que la alcaldesa es del Barça!”, denunciaban anoche decenas de madridistas. El enfado no tuvo más trascendencia que unas cuantas flores pisoteadas en la rotonda que “se repondrán”, aseguran desde el Consistorio ponferradino.

A pesar del “chasco” inicial, los madridistas no se quedaron sin “chapuzón”. Rápidamente, las redes sociales hicieron su trabajo y la convocatoria se trasladó a la fuente con agua más cercana, la del Ipove (IES Virgen de la Encina) y pasada la madrugada la congregación de gente se dispersó sin mayores incidencias.

El presidente de la Peña Madridista de Ponferrada, Toño González, pedirá esta semana a Merayo una reunión para tratar las cuestiones que le han llevado a tomar esa decisión y le exigirá que no ocurra lo mismo si el Real Madrid gana la Champions el próximo 3 de junio. “Voy a hablar con la alcaldesa esta semana para ver por qué se vació la fuente si siempre se han celebrado ahí los títulos del Madrid“, declaró a este medio, “si fue por motivos de seguridad, ¿por qué no se valló y vació también la rotonda del Ipove?”.

El motivo, para González, puede deberse a una falta de previsión. “También pudieron pensar que si vallaban la fuente la gente se iba a ir, y lo que hizo fue irse, pero a otra fuente con agua. La Policía Municipal no estaba preparada”, se quejó. Habrá que esperar la final europea para ver si los madridistas ponferradinos se bañan o no en Lazúrtegui o si cambian el escenario de sus victorias.