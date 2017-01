Los municipios mineros de León y Palencia no ocultan su preocupación por la situación que atraviesa el sector, también en el inicio del nuevo año, aunque desde la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León ya advierten de que el nuevo año que acaba de comenzar no van a “bajar los brazos” porque el día que eso ocurra estarán “muertos”. El presidente de este colectivo, Pedro Monasterio, reconoce a Ical que la situación es “más negra que el carbón” pero insiste en que continuarán exigiendo la continuidad del sector porque “es de justicia”.

Conscientes de la situación, que ha ido empeorando a medida que pasaban los meses, reconocen que hay que darle “un vuelco” para lo que ya preparan algunas iniciativas que se empezarán a estudiar una vez que finalice el periodo navideño con el fin de intentar generar “un cambio”. De cualquier forma, no olvidan que toda esta situación ha sido generada porque “quien tiene que ponerle remedio a esta situación parece que no está en disposición, ni quiere”, y las expectativas que se generaron con el cambio de Gobierno se diluyeron al ver que era “más de lo mismo”, “la línea continuista del PP desde 2011”.

La Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León sigue defendiendo que el sector del carbón “es importante” y que todavía tiene que jugar “un papel fundamental” dado que los datos demuestran que en España se está quemando “más carbón que nunca”, aunque lamentan que todo él es “de importación”, añade Monasterio. “Parece ser que el nacional no lo quiere nadie y aquí las cuencas, los mineros y las empresas están un poco entre la espada y la pared”, reconoce.

A corto plazo, esta asociación es consciente de que los sindicatos no van a cesar en el empeño de luchar por la continuidad del carbón, al igual que las comarcas mineras porque “es lo único” que les queda, y confían en que se confirmen los cuatro proyectos que ha anunciado la Junta de Castilla y León en las cuencas y sean una realidad.

“El Gobierno central no apuesta por el carbón nacional ni por las comarcas mineras, pero la Junta no está haciendo todos los esfuerzos necesarios para sacar adelante las cuencas”, porque para ello se requeriría de “una apuesta clara” en materia de inversiones que fuesen “el motor” de las comarcas mineras ya que, de lo contrario, los empresarios no acudirán a esos territorios si no tienen un incentivo.

En cuanto al Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras del Ejecutivo autonómico, entienden que las cosas se pueden hacer “mejor y de otra manera” porque consideran que la dotación económica de 20 millones en cuatro resulta “insuficiente”, en especial si se tiene en cuenta que no solo se ha incluido en el reparto de fondos a los municipios mineros. “Hablamos de 83 entes que hay que repartir, el plan es claramente insuficiente y al final esto puede pagar alguna cosa puntual, pero no es la situación”, añade Monasterio.

Por último, los integrantes de esta asociación piden que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, les reciba para trasladarle sus preocupaciones y propuestas, y denuncian que “el mayor problema” está en que las partidas económicas del Plan del Carbón, que son 250 millones de euros para infraestructuras más el 25 por ciento de las comunidades, “están totalmente sin gastar” pese a que se empieza el año 2017. “Se han pasado cuatro años en blanco sin ninguna inversión y eso es una muestra de las pocas ganas y la poca preocupación del Gobierno con las cuencas y los municipios mineros”, sentencia Monasterio.