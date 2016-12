Esta vez el título no es mío. Ni tan siquiera se refiere al conocido western de los años 60 con los rostros impenetrables de Yul Brynner, Steve MacQueen, o Charles Bronson, desenfundando su pistola o cuchillo delante de la puerta abatible de una cantina. Hablamos del título seleccionado por los creativos de la campaña de los calendarios que cada año por estas fechas editan los consejos reguladores y marcas de garantía de los productos de calidad del Bierzo. Bajo ese mismo título “Los siete magníficos”, se abren 12 páginas, las que todavía no ha escrito 2017, a la imaginación de cada cual. Y cada mes es una película, y en cada película el protagonista es uno de esos productos de la tierra del Bierzo, que tanto nos distinguen. Adivino que el ideólogo también pensó en el argumento de aquella vieja película de banda sonora inigualable, para plasmar a modo de sinopsis sus argumentos. “La peli de vaqueros”, nos cuenta la historia de los humildes habitantes de un pueblo mexicano, que viven modestamente de la agricultura y que se hallan a merced de una despiadada banda de forajidos que constantemente les exige un pago por sus cosechas. Como no saben defenderse, deciden contratar los servicios de siete pistoleros, siete mercenarios cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. ¡Me encanta!, mira que hemos visto veces la película y sabemos el final, pero parece que con la publicación del calendario de los consejos reguladores del Bierzo, el final fuera a cambiar y la tensión creciera por momentos, esperando con emoción ¿qué ocurrirá al pasar la página del mes de Enero, el de Marzo, Mayo o el de Noviembre?…

La primera sorpresa nos la da Enero de 2017, presentándonos de entre esos siete magníficos al primero de ellos: el Botillo a quien se pone en el papel del Titanic, pero con rumbo firme, sin iceberg que lo hunda ni Leonardo Di Caprio que se lo meriende. En Febrero “rapona films”, que también podía haber sido “parede”, nos presenta al fruto del otoño en el Bierzo, como estrella de la afamada Guerra de las Galaxias con su saga interminable de episodios, tantos como variedades de castañas hay en el Bierzo, aunque no especifica si Darth Vader abandona el lado oscuro después de probar la castaña asada del Bierzo. En Marzo se nos pondrá la carne de gallina, -no sólo por las heladas-, si no por la intrigante ducha que una inocente manzana reineta del Bierzo se dispondrá a tomar, siguiendo las órdenes de Alfred Hitchcock para acabar después de un cuchillazo certero, escapándose en forma zumo por el sumidero. Cuando bien entrado el año 2017 y “en llegando la primavera”, que es cuando se ven las cosas con más armonía y felicidad, veremos cómo Abril se salpica de cerezas. Cerezas buenas del Bierzo que como los globos de la película UP, transportarán el hogar de un abuelo aventurero, al lugar ideal en el que siempre quiso tener su casa: los Montes Aquilianos. En Mayo, para repetir con buen sabor de boca, la pera conferencia nos pone a prueba demostrando que lo de la ciencia ficción, queda para películas como Alien. Que la pera conferencia del Bierzo, es realidad de la palpable y que no hay “Alien” que se resista a darle un mordisco. Con la temperatura que va cogiendo el paso de los meses del calendario y acercándose ya el verano, en llamas, nos proponen jugar con el Pimiento. Pimiento asado del Bierzo, para que nadie pase hambre y esas ganas de comer se queden solo en el Juego de la película tan popular entre los jóvenes. Y al pimiento volverán en el mes de Octubre, presentado como juego de mesa en el Casino Royal, al más puro estilo 007 de James Bond: “Asado…, Pimiento Asado, … muñeca”.

Y como los agricultores del Bierzo todavía están trabajando para lograr nuevos distintivos de calidad, mientras llega el número 8 de los sellos, hay que llenar con los que tenemos el resto de meses que quedan para completar el mejor 2017, y por ello salen a escena de nuevo las cerezas en el mes de Julio bajo el título de “Resacón en Corullón”, donde la castaña también ayuda, y así lo refleja el refrán que nos ha contado su alcalde en más de una ocasión: para castañas las del Bierzo y para “castañón” el de Corullón. Colina arriba, en el mes de Agosto se dibuja de nuevo la pera conferencia. Agosto, cuando las tardes se acortan y ya entrada la noche, desde las ruinas del Castillo de Sarracín se dejan oír los aullidos de placer de Coppola deseoso de que Drácula le pegue un buen mordisco a la pera. Y avanzamos a Septiembre, con la manzana reineta mecánica, con premio Oscar a la mejor textura y voluntad de hierro como el resto de frutas del Bierzo, para alimentar a un Superhéroe que nos dejará noviembre con capa enérgica al viento. El colofón lo pondrá en Diciembre, con el retorno del Rey, el extraordinario y rechoncho botillo, ganador de 11 tenedores de oro, “El señor de los Embutidos” tal y como se describe fielmente en este calendario 2017, de los “Siete Magníficos”. Todos ellos regados con los mejores vinos de la tierra, los vinos amparados por la DO Bierzo. ¿Se han parado a pensar las cosas buenas que tenemos en el Bierzo?. ¿A qué no van a faltar en su mesa, ni en los regalos de empresa y navidad de estas fechas?. Son Bierzo. Son calidad. Son nuestros. Acierto Seguro.