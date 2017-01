La Consejería de Cultura y Turismo apostó por establecer sistemas de coordinación entre las cinco rutas del vino certificadas por Acevin para mejorar su promoción, más si cabe cuando el mundo de los caldos de calidad se ha convertido en uno de los ejes de atracción turística en la nueva política de la Junta por absorber al visitante a territorios vinculados al vino pero rodeados de cultura, patrimonio y naturaleza. Un concepto que puso sobre la mesa el director general de Turismo, Javier Ramírez, durante la presentación en Fitur de la oferta conjunta de las rutas de Ribera del Duero, Cigales, Rueda, Bierzo y Arlanza, a la que en próximas fechas podría sumarse la ruta vinculada a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra de Francia, en Salamanca, en cuya solicitud se trabaja actualmente.

El acto, que tuvo un sentido recuerdo a Pascual Herrera, presidente de la DO Cigales fallecido esta semana, giró en torno a la idea de que es posible combinar el turismo cultural, patrimonio, historia, modernidad, hospitalidad y naturaleza, algo que “reúne perfectamente el vino”. Por ello, consideró relevante el hecho de coordinar actuaciones entre las cinco rutas y la Junta. También declaró que el enoturismo recoge los tres pilares básicos con los que la Junta acude a Fitur: impulso a la internacionalización, dinamización del medio rural a través del turismo y la accesibilidad. “Es un atractivo para atraer turistas internacionales. Trabajamos con Turespaña para intensificar su llegada”, comentó.

No obstante, confió en que en próximas fechas todas las rutas del vino estén integradas en el sello de accesibilidad turísticas para personas con discapacidad, un reconocimiento con el que ahora sólo cuentan los territorios de Ribera del Duero y Rueda. Por último, se refirió al esfuerzo que es necesario realizar para desestacionalizar el enoturismo, “perfectamente consumible a lo largo del año que contribuiría para que Castilla y León siga siendo líder en esta materia”.

Celia Izquierdo, en representación de la Ruta de Arlanza, que engloba las comarcas burgalesas y palentinas de Cerrato, Arlanza y la Sierra de la Demanda, invitó a los visitantes a acudir a una zona “bañada de viñedos y de un entorno que presume de pueblos pequeños y que ofrece hospitalidad”. “Conjugamos turismo rural, patrimonio y naturaleza. Os invitamos a sentir a través de Arlanza la esencia de Castilla”, destacó, poco antes de señalar al Parador de Lerma como un “resumen” de todo lo que se puede encontrar en esta ruta.

La presidenta de la DO Bierzo, Misericordia Bello, fue la encargada de promocionar las virtudes de esta “singular” comarca como representante también de la ruta. “Estamos en Castilla y León, pero es muy diferente al resto porque estamos en una olla tectónica, en un conjunto de valles entre montañas, con gran variedad”, defendió. Entre los atractivos que “no se puede dejar de visitar” se encuentran, dijo, Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, explotada hace 2.000 años por los romanos y a los que el Bierzo “debe su vino por ser los primeros que lo gestionaron”; pero no olvidó la Reserva de la Biosfera de Ancares o el Camino de Santiago. Por último, remarcó que Bierzo es “el lugar más pequeño con mayor número de figuras de calidad agroalimentaria, con ocho”. Preguntada por qué lugar se quedaría, no dudó en afirmar que el Palacio de Canedo “por ser ejemplo de innovación sostenible”.

Por su parte, la presidenta de la Ruta de Cigales, Inés Salas, informó de que cuentan con 65 socios de las nueve localidades que forman la DO (ocho de Valladolid y una de Palencia) y subrayó su “fácil accesibilidad”, a seis kilómetros de la capital vallisoletana y 12 de la palentina gracias a la A-62. “La historia de nuestro patrimonio data de principios del siglo X, con los primeros vestigios enológicos y las bodegas subterráneas, que son las raíces de nuestros vinos”, deslizó. Salas ensalzó todos los rincones de Cigales, pero puntualizó el Concejo Posada Real Hospedería, que recientemente recibió el Premio al Mejor Alojamiento.

El Sonorama y las bodegas del siglo XIV

Ninguna de las cinco rutas que hoy presentaron su oferta se quedó atrás. Es el caso de la Ribera del Duero, cuyo presidente, Miguel Ángel Gayubo, puso el énfasis en el Sonorama-Ribera, que se celebra en Aranda de Duero, como ejemplo de atracción turística en torno al vino, ya que reúne durante tres días a 60.000 personas que “llenan casas rurales, alojamientos de 60 kilómetros a la redonda y aumentan el consumo y la actividad económica en la zona”.

Gayubo comentó que la Ruta engloba a cuatro provincias, Valladolid, Burgos, Segovia y Soria y, con 270.000 personas al año, es la tercera más visitada de España y la primera si se trata de interior. Por último, destacó que conjuga “pueblos pequeños e históricos, arquitectura singular, bodegas tradicionales que han dado paso a grandes proyectos de reputados arquitectos…”. “Pero también es cultura, alojamientos agradables, balnearios y spas y el Sendero del Duero (GR14)”, finalizó en su exposición.

El último turno corrió a cargo del presidente de la Ruta de Rueda, Marcos Yllera, quien agradeció el trabajo de la Junta por contar con el vino como “producto clave” para el turismo regional. A su juicio, Rueda “es la cuna del vino blanco de España, donde este vino es el rey”. “Con patrimonio, bodegas e historia a lo largo de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila y una poco más de una hora de Madrid”, defendió.

Para concluir, citó a las bodegas subterráneas de los numerosos pueblos de la DO como “lugares únicos que visitar, bodegas de los siglos XIV y XV”, y aseguró que “España nació en Rueda, en Medina del Campo o Tordesillas, con Isabel la Católica o Juana la Loca”. “Y todo ello tiene que ver con el vino y la gastronomía”, concluyó.