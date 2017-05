se ha convertido este miércoles en laberciana de laen la. Las entidades sociales de la comarca Plena Inclusión (), Asociación de Familiares de Alzheimer Bierzo (),, Asociación Española Contra el Cáncer Bierzo (), Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (León) y Asociación de Minusválidos Físicos del Bierzo () han presentado laapoyados por su testimonio. El lugar escogido no podría haber acaparado más miradas, lade Ponferrada.

La joven berciana que está a punto de cumplir 17 años, sufrió un cáncer hace tres que le ha hecho perder su pierna izquierda. Llena de energía y agradecimiento, ha pedido este miércoles a todos los ciudadanos que apoyen a la Asociación Española Contra el Cáncer que tantas sonrisas le sacó durante su recuperación. “La AECC me ha ayudado desde el principio hasta que me he recuperado. Siempre. Cuando estaba en el hospital venían a verme todos los días y hay días que las voluntarias eran las únicas que me sacaban una sonrisa. Esto no es el final, no se acaba el mundo y hay que marcar la X Solidaria para que puedan seguir trabajando“, declaró.

Casado es un ejemplo de superación y deporte. Ya recuperada ha vuelto a hacer gimnasia rítmica y necesita una prótesis deportiva especial para seguir sus entrenamientos y su vida. “La prótesis que tengo ahora no es para hacer gimnasia, es para caminar pero la estoy usando. No sé cuánto me durará porque la estropearé al final y sí que una prótesis deportiva sería lo ideal pero por ahora tiro con esta“.

Igual que ella otros usuarios de asociaciones bercianas como Asprona Bierzo, Cocemfe o Alzheimer han querido apoyar la campaña de la X Solidaria porque gracias a la solidaridad de los contribuyentes aseguran tener una mejor calidad de vida.

La asignación fiscal del IRPF permite a los contribuyentes elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos que ya le han sido retenidos durante el año. En concreto, les permite destinar un 0,7 % de su cuota íntegra del IRPF a “Actividades de Interés Social”.

Al marcar “actividades de interés social” la persona contribuyente ayuda a 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad a nivel nacional. El objetivo de estas subvenciones es financiar programas o proyectos concretos de las ONG, no sus estructuras o funcionamiento.

En 2016 en España, una de cada dos personas marcó la casilla “X Solidaria” (más de 10 millones de personas) con lo que se consiguieron recaudar casi 300 millones de euros. En Castilla y León se han financiado 353 proyectos de 118 entidades por un importe de 20 millones de euros, que se han invertido en programas destinados a infancia, familia, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social y programas de voluntariado

En la provincia de León un 56 % de los contribuyentes ya marcan la casilla 106 pero aún hay un 44% no marcan esta opción.

· un 14% señala solamente la casilla de la Iglesia Católica

· un 30%, deja en blanco su asignación

Si se marcaran ambas opciones, se duplicaría su asignación (0,7% + 0,7% = 1,4%).

Imágenes de la presentación de la campaña solidaria, por Quinito