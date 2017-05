Diversos colectivos ecologistas de la comarca del Bierzo presentaron hoy ante la Delegación de la Junta en Ponferrada más de 8.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para reclamar a la administración autonómica que se actualice y se ponga en marcha el plan de protección de la Tebaida berciana, diseñado en 2007 por expertos de la Universidad de León (ULE), según explicó el portavoz del colectivo Bierzo Aire Limpio, Luis Fernández Canedo.

La iniciativa, surgida de la iniciativa particular de una vecina de la capital berciana, persigue que las administraciones involucradas tomen “medidas preventivas adecuadas” para evitar que se produzcan incendios como el que hace escasas semanas arrasó más de 1.000 hectáreas en este entorno rural del municipio de Ponferrada.

En ese sentido, Fernández Canedo lamentó que el plan elaborado en 2007, cuyo coste fue de 125.000 euros, quedara “guardado en un cajón”. “No hubiera evitado el incendio, pero hubiera disminuido sus consecuencias”, aseguró el portavoz ecologista, que recordó que la inversión prevista para la puesta en marcha del plan durante los siguientes diez años superaba por poco el millón de euros. Teniendo el cuenta que el coste de la extinción del incendio se calcula en 1,5 millones de euros, los ecologistas concluyeron que “si esa cantidad, en vez de gastarla en extinción se hubiera dedicado al plan de gestión, podríamos ser una referencia a nivel estatal”.

Las firmas, que también se presentarán al Ayuntamiento de Ponferrada, buscan ejercer “presión social” sobre las administraciones. Al respecto, los representantes ecologistas se reunieron hoy con el grupo municipal del PP en el Consistorio de la capital berciana y mantendrán otro encuentro la semana que viene con el resto de grupos políticos para que el valedor del plan, Alfonso Fernández Manso, explique a los representantes públicos “en qué consiste y por qué es importante”.

Por su parte, la vecina que inició la recogida de firmas, Patricia Fernández, aseguró hoy que la iniciativa pretende “que se tomen medidas, no cuando ya está el incendio sino mucho antes”. Fernández recordó la “indignación” que sintió al ver el incendio desde su domicilio y agradeció el apoyo de los grupos ecologistas, en los que no participa de manera activa. “La voz que hay aquí es la de todos los ciudadanos que queremos conservar nuestro patrimonio para que esto no vuelva a suceder”, explicó.

Errores de gestión

Por otro lado, el portavoz de Bierzo Aire Limpio criticó los “errores de gestión” que, a juicio de la organización, se produjeron durante el incendio de la Tebaida. “No se pudo pasar a algunas de las zonas afectadas para proceder a la extinción”, lamentó Fernández Canedo, que criticó que “si se hubiera actuado en las primeras horas del incendio, las consecuencias no habrían sido tan dañinas”.

Al respecto, el colectivo proponer “apostar por la economía de los pueblos para que los vecinos custodien el territorio” y “crear infraestructuras adecuadas para que los medios de extinción puedan actuar”. “La presión ciudadana es la que puede hacer que nuestros políticos muevan el culo”, concluyó Fernández Canedo.

Además, la organización ecologista adelantó que está a la espera de que los informes de la investigación policial permitan reabrir esta semana la causa contra el ganadero de Bouzas al que se considera sospechoso de la autoría del fuego. Ante el sobreseimiento provisional de la causa, Bierzo Aire Limpio recordó que el colectivo está personado como acusación particular.

Por otro lado, la plataforma ecologista alertó que las lluvias caídas en la comarca en los últimos días podrían provocar la “tragedia añadida” de la contaminación de las aguas del río Oza. “Sabemos que se han destinado 250.000 euros para la recuperación inmediata pero todavía no se está haciendo nada”, lamentó Fernández Canedo, que reclamó que habría que hacer esa gestión “lo antes posible” para evitar que los arrastres de lluvia contaminen el río.