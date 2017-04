Variosdel servicio de extinción de incendios de la Junta, entre los que se cuentan una cuadrilla, un camión y un agente medioambiental, intervienen a esta hora en undeclarado entre las localidades de, ambas pertenecientes al municipio de Ponferrada. Las intensas rachas de viento registradas en la zona están dificultando el trabajo de los helicópteros, que ya se han desplazado hasta la zona, pero que esperan a que amaine el viento para poder intervenir, según las mismas fuentes.

Al respecto, las primeras hipótesis que manejan las autoridades locales apuntan a un origen intencionado del fuego. “Por estas fechas de Semana Santa siempre se quema el monte y el fuego solo no se hace”, lamentó la alcaldesa pedánea de Bouzas, Celerina Alonso, que recordó que la misma zona ya fue pasto de las llamas ayer, cuando un pequeño incendio quemó cerca de cinco hectáreas de monte bajo.

Según explicó Alonso, el incendio de hoy se sitúa en una zona de monte, cercana a la localidad de Peñalba, aunque no reviste peligro para las viviendas. Fuentes oficiales confirmaron que no se espera que el fuego llegue a las localidades cercanas, por lo que no se elevará su nivel. Las máquinas terrestres están accediendo a la zona por la carretera que une Ponferrada y el Morredero.