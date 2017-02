La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, considera que el portavoz municipal de Use Bierzo, Samuel Folgueral tuvo “un lapsus” durante la rueda de prensa que dio este miércoles en al que afirmó no haber tenido conversación alguna sobre los presupuestos del 2017 con el equipo de Gobierno. “Ya nos hemos reunido con todos los grupos excepto con Ponferrada en Común. Nos gustaría que hubiesen concretado un poco más sus propuestas pero para una primera toma de contacto no está mal”, manifestó.

La regidora de la ciudad aseguró que tanto Folgueral como la también edil de Use Bierzo, Cristina López, mantuvieron una reunión “el lunes” con la concejala de Hacienda ponferradina, Amparo Vidal y el concejal de Seguridad, Ricardo Miranda. “Yo me pasé a saludarles por el despacho de Amparo pero sí que estuvieron un rato reunidos. No se habrá dado cuenta”, subrayó Merayo.

En cuanto a cómo ve a la oposición de cara a esa negociación presupuestaria, Merayo entiende que “hay que darles su tiempo”y se centró especialmente en el Partido Socialista. “El PSOE está en unas elecciones internos y eso marca todo: el apoyo de los presupuestos en Madrid, en Castilla y León y en Ponferrada. Eso está marcando el ritmo de las negociaciones y de la actitud del PSOE en todas las instituciones pero estamos avanzando. Yo creo que sí”.