No le quedaba otra a la Ponferradina en el partido que disputaba este domingo en El Toralín ante el Valladolid B que ganar, y luego esperar lo que hacía el Pontevedra en Boiro, y el equipo de Miguel Ángel Álvarez Tomé hizo bien sus deberes y, aunque con sufrimiento, los tres puntos se sumaron al casillero de la Deportiva merced a los tantos logrados por Yuri y Pallarés, pero la afición no sólo estaba centrada en lo que hacía su equipo en El Toralín, si no que estaban muy pendientes del resultado que había en Boiro, y que pintaba muy bien ya que el Pontevedra estaba perdiendo por 1-0 desde el minuto 8 tras el tanto de Rubén Rivera, hasta el minuto 75, pero Jacobo estableció la igualada y lo que podían ser dos puntos los que les separaba en la clasificación, ese gol de Jacobo pone la diferencia en tres puntos.

Tres puntos no serían muchos si quedaran más jornadas por disputarse, pero es que restan tan sólo dos para que se baje el telón a la temporada 2016-17 en el Grupo 1 de Segunda División B, y además cuando a esos tres puntos se suma otro debido a que la Deportiva tiene perdido el gol average particular con el Pontevedra, al ganar el cuadro gallego en Pasarón por 2-0, y perder en El Toralín por 1-0.

Decimos en titulares que meterse en el playoff es difícil, pero no imposible, y matemáticamente es cierto, pero lo peor es que mientras al equipo gallego le queda por jugar la próxima jornada en Pasarón ante la Arandina, equipo este ya descendido y por lo tanto muy fácil para que los tres puntos se sumen al Pontevedra, y ante el Caudal en Mieres, equipo este que también al menos sobre el papel parece asequible para el conjunto gallego, a la Ponferradina le queda por jugar en Pamplona frente al Osasuna B el próximo domingo, y despedir la temporada 2016-17 en el Toralín ante el Tudelano, es decir, que el calendario también juega a favor del Pontevedra.

Como colofón a este habitual comentario de opinión queremos destacar el comportamiento de la afición blanquiazul en este partido, pues estuvo volcada con su equipo desde el pitido inicial, aplaudiendo sin cesar lo que hacía el equipo de sus amores, pero sobre todo al marcar Yuri el tanto del empate en vista que el conjunto pucelano se había adelantado en el marcador por medio de Samanes.

Lo que realmente convirtió El Toralín en una fiesta fue el tanto de la victoria logrado por Pallarés a los 84 minutos, al aprovechar este un centro perfecto de Menudo desde la izquierda. Una afición así se merece que se dispute el playoff, pero los errores cometidos en algunos encuentros, tales como las victorias del Somozas y el Palencia, por citar algunas, ambas en El Toralín, están pasando factura y de ahí que ahora sólo un milagro podía meter al equipo blanquiazul en la fase de ascenso a Segunda División A.