La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Miguel Ángel Álvarez Tomé, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 23 de abril a las 12:00 horas frente al CD Lealtad en el campo Les Caleyes de la villa asturiana de Villaviciosa, el cual será dirigido por Sergio Espasandín Cores, del Comité/Delegación: Gallego. El Lealtad ocupa el puesto número 10 de la clasificación con 44 puntos, seis menos que la Deportiva situada en el sexto puesto.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue sobre el estado del defensa Ríos Reina, indicando, “en principio es el único jugador de la plantilla que no está para el domingo, motivo por el cual está realizando entrenamientos suaves, y desde luego va mejor de lo que esperábamos en un principio”.

En cuanto a que la victoria ante el Burgos les había vuelto a meter muy cerca del playoff, matizó, “creo que todo esto se puede valorar como muy positivo, pero hay que tener una exigencia por parte de los que sobre todos son los principales actores de la plantilla, pues son los que salen al terreno de juego y creo que están cumpliendo con su deber, y no digo que no digo que no lo han hecho siempre, pero de forma equivocada en algunas ocasiones no se ha competido para llevarnos los tres puntos, pero el equipo está trabajando bien y todos están centrados en el partido del próximo domingo ante el CD Lealtad que nos puede abrir de nuevo las puertas de acercarnos a nuestro objetivo”.

En cuanto a que ahora ya no se puede hacer lo que se hizo a lo largo de la temporada, un pasito atrás adelante, donde en lo clásico se podía decir por lo civil o por lo criminal, aseguró, “seguramente por lo civil tenemos más posibilidades de ganar, es decir, haciéndolo bien, pero sobre todo seguir ejerciendo como equipo es decisivo y fundamental, que el aspecto anímico lo tengamos en su máximo exponente para poder conseguir los puntos”.

Si él lo veía así, dijo, “Creo que se puede conseguir, y ahora mismo los veo bien y muy centrados en que llegue el partido del domingo y de cambiar esta situación de derrotas fuera”. En cuando a que no era normal, pese a que fuera se complican mucho los partidos que sólo se haya ganado en Boiro, Palencia y Tudelano, reconoce, “no es normal que con una plantilla como la nuestra deberíamos ser más sólidos y más regulares, y vamos a creer que así va a ser hasta el final de temporada”.

Sobre el Lealtad, dijo, “es un equipo que está muy bien organizado, y además que tiene mucho en juego todavía y con un calendario difícil, como en León donde estos se juegan mucho, de ahí que tengan que puntuar para no meterse en problemas, pues pese a que parece que está en una zona tranquila pero no es así dado que quedan cuatro jornadas y no tienen puntos suficientes para dormir tranquilos”.

En cuanto al sistema que pondrá en Villaviciosa, no dudó en decir, “en el equilibrio está la virtud, y a nosotros con poco que hagan nos castigan mucho. Hay que jugar cerca de su portería y procurar no darles espacios”. El hecho de que al jugarse a las 12:00 horas de ganar estaría, por unas horas a tan sólo dos puntos del Pontevedra, aseguró, “si nos vimos a diez el día del Ferrol, ahora al estar a cinco el objetivo está muy cerca, y desde luego el Coruxo será un rival difícil para ellos, pero nosotros vamos a centrarnos en nosotros y eso pasa por ganar al Lealtad y esperar lo que hacen los demás. Yo estoy seguro que si ganamos todos los partidos nuestras opciones son bastantes”.

Por último si veía nervioso al Pontevedra y a Luisito, diría, “yo con preocuparme de lo mío bastante tengo como para opinar de los demás, yo lo único que decir del Pontevedra es que ha hecho una gran temporada por que su plantel no está para estar luchando por ser primero ni segundo. Lo ha hecho muy bien y si ahora pasa dificultades intentaremos beneficiarnos de ellas”.