La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Miguel Ángel Álvarez Tomé, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 30 de abril a las 18:00 horas en El Toralín ante el Valladolid B, el cual será dirigido por Sergio Pérez Muley, del Comité Territorial Madrileño. El Valladolid B ocupa el 5º puesto de la clasificación con 51 puntos, los mismos que la Ponferradina que ocupa la 6ª plaza.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue sobre el estado de Chavero y Menudo, indicando, “tenemos que esperar a mañana, pero si bien con Menudo soy optimista de que esté ante el Valladolid B, con Chavero lo veo más difícil, pero repito que hay que esperar a mañana para ver como está, no sólo él, si no el resto de la plantilla”.

De que Menudo era uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, como en la acción del gol de Pallarés en Villaviciosa, si era el momento de forzar un poquito, dijo, “son partidos que no podemos reservar y por lo tanto buscar lo mejor para el equipo y Menudo es un jugador que va muy bien en el uno contra uno, con buen pase y que ante defensas pobladas es capaz de hacerse espacios y ver huecos. Es sin duda un jugador importante. También lo es Chavero aunque con unas características distintas, de ahí que estos dos son los que habitualmente están siempre en el equipo”.

Que la próxima jornada sí que es una final dado que de nuevo se puede poner a dos puntos del playoff, o quedar descartado de forma matemática, si eso el entrenador lo tenía en cuenta, aseguró, “pues sí, pero lo que pasa es que al final piensas más en la parte positiva, en la que tienes que trasladar al grupo, nosotros lo primero es arreglar lo que tenemos aquí en El Toralín y luego esperar lo que hacen en otros campos, cosa de la que ya estamos acostumbrados pues ya venimos las últimas jornadas en esta misma situación. Afortunadamente todavía tenemos vida”.

Respecto a que el Valladolid B había cambiado mucho comparando al de la primera vuelta, aseguró, “es un equipo con muy buenas cualidades y gran desparpajo y además juega muy bien la pelota y tienen mucha ambición, sobre todo los que han pasado del equipo juvenil, pero nosotros tenemos que apostar por lo que hacemos nosotros, sobre todo hacer las cosas con cabeza y de forma equilibrada y más solidarios que nunca, y tener siempre en la cabeza el buscar la portería contraria”.

Del hecho de llevar seis goles en dos partidos, 4 al Burgos y 2 al Lealtad, cosa que no había sucedido en jornadas anteriores, diría Tomé, “bien en ese aspecto, pero también hemos encontrado problemas en el aspecto defensivo, no de los cuatro defensas, si no en el aspecto defensivo de todo el equipo. Quiero que todos tengan tarea cuando tienen el balón, así como cuando no lo tengan. Debemos de seguir en esa situación de crear ocasiones de llegar, tener la pelota, pero también mejorar en el balance defensivo”.

Sobre Ríos Reina que no pudo entrenar estas semanas si estará para jugar el domingo y del que dijo que era un jugador importante, reconoce, “es cierto que es un jugador importante, pero también hay que buscar los que entendamos que están en las mejores condiciones para sacar los puntos y Ríos en las últimas cinco jornadas ha entrenado muy poco, de ahí que haya que valorar los pros y contras para elegir lo mejor”.

Sobre lo que esperaba del partido Boiro – Pontevedra, indicó, “los dos equipos se juegan mucho y el Boiro ha demostrado su capacidad, como lo demostró en el resultado sorpresa ante el Celta B al que ganó 0-3 la pasada jornada, y es un equipo que aunque no en puntos en fútbol sí que lo ha hecho bien durante la temporada y que es capaz de ganar a cualquiera, mientras el Pontevedra tiene que ir a sumar, y es verdad que todos queremos que el Boiro se quede con los puntos, pero el Pontevedra, vuelvo a resaltar, que aunque en esta parte final no ha estado demasiado bien hay que destacar su buena temporada que posiblemente no contaba de salida con estar ahora luchando por estar entre los primeros”.

En cuanto al hecho de que se juegue a la misma hora el partido le gustaba más, pues desde el banquillo se iba a saber el resultado, dijo, “yo no pienso saber el resultado y si hubieran jugado una hora antes tampoco, ya que nosotros debemos centrarnos en lo nuestro, es decir, hacerlo bien y ganar, y luego cuando haya terminado el partido ver lo que ha pasado en el otro lado, otra cuestión es que fuera la última jornada y te valga un punto o tengas que ir a por los tres, ahí sí que hay que estar alerta, pero en esta situación actual hay que olvidarnos de los otros partidos y sólo estar a lo nuestro”.

Por último al estar sancionado y tener que ver el partidos desde la grada con Alberto Casal de jefe de banquillo, o de Manolo Santos, si le iba a dar alguna instrucción o él es veterano y puede decidir, dijo, “ya nos conocemos lo suficiente en muchas cuestiones y pensamos de manera muy similar. Hablaremos antes del partido y tendremos si es pertinente algún contacto, pero lo que sí es cierto es que el juego desde arriba, la situación del equipo y lo que necesita se ve mejor no estando en el banquillo que no estar más pendiente del balón y de las líneas más próximas, y el juego global se ve mejor desde arriba. En ese aspecto saldremos ganando”.