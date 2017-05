La sala de prensa deacogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador blanquiazul,, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximoen las Instalaciones de Tajonar ante el, el cual será dirigido por Iván Muñoz Pérez, del Comité Territorial Valenciano. El Osasuna B ocupa el puesto número 13 de la clasificación con 44 puntos, diez menos que la Ponferradina que ocupa la 5ª posición.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue si era la baja de Abel Moreno la única que tenía al margen de la de Yuri por sanción, indicando, “sí, incluso algunos jugadores que arrastraban problemas ya entrenaron con normalidad“. En cuanto al caso particular de Abel Moreno, que jugó ante el Celta B en su debut como entrenador y que ya no contó con él más, si había algún problema, dijo, “no, en absoluto, pues estuvo en todas las convocatorias menos en la de Villaviciosa, después la semana pasada fue cuando le vino el problema y lógicamente ahora no puede estar. Repito que no hay ningún problema, tanto con él como con ninguno de la plantilla afortunadamente”.

Sobre la decisión incomprensible de que no se unifique los horarios, como sucede en Primera y Segunda División donde se unifican las dos últimas jornadas, indicó, “hubo años en que en Segunda División B sí se unificaban, pues eso evitaría que haya suspicacias. Lo ideal era jugar todos a la misma hora, pero han decidido que no sea así y nosotros ya hemos dado nuestra opinión, hacerlo lo mejor posible, intentar ganar y después ver lo que hacen los demás. Si hay diferencia horaria en nuestro caso estamos obligados a ganar, y eso pasa por ganar primero al Osasuna B, ver lo que ha hecho el Pontevedra con la Arandina y luego en la última jornada si seguimos con vida, que espero que sí, ver la forma de ganar al Tudelano y ver lo que hace el Pontevedra en Mieres”.

Sobre que el partido Pontevedra- Arandina no era el más sencillo para que se diera un resultado favorable a la Deportiva en Pasarón, indicó, “si esa pregunta me la hacéis hace un mes diría que sí, pero viendo los dos últimos resultados de la Arandina me hace ser moderadamente optimista, pues ganar al Palencia, con todo el juego de estos, y empatar en casa con todo un Celta B, esto está al alcance de muy pocos, por lo cual eso quiere decir que llegan en un gran momento en esta parte final además al haberse quitado la presión y tener también en cuenta que el Pontevedra viene de una serie de resultados que no son los mejores para ellos, pues no están en su mejor momento y pueden sufrir. Es verdad que puede ganar el Pontevedra, pero también la Arandina puede ganar un punto o todos“.

Respecto a la ausencia de Yuri, uno de los fijos desde su llegada, le abre más posibilidades o jugar con dos delanteros, no dudó en decir, “nos abre distintas posibilidades pero no sólo porque no esté Yuri, pues si bien para mí es un jugador fundamental y decisivo para el equipo al tener unas grandes características, y es un jugador fundamental para mí, pero sí que debemos de intentar buscar algún cambio antes y durante el partido que nos permita competir mejor fuera de casa. Desde luego algún cambio vamos a hacer para tratar de conseguir los tres puntos pues no nos queda más remedio“.

En cuanto a que si el Pontevedra no gana a la Arandina este sábado el vestuario blanquiazul el domingo por la tarde va a hervir, matizó, “sí va a hervir siempre que lo hagamos todo muy centrado, con el hándicap de que encajamos mucho fuera de casa, por lo cual el primer objetivo es mantener nuestra portería a cero. Insisto en que hay que tener equilibrio y sé que tendremos alguna ocasión de marcar explotando bien los noventa minutos”.

Si trabajarían mañana sábado, y si tras él daría la convocatoria indicó, “si el Pontevedra gana, que conlleva que ya nos deje sin opciones, debemos de salir de la misma manera, es decir, competir y defender con dignidad la camiseta blanquiazul y salir igual a ganar. Yo tengo las ideas claras de lo que hay que hacer y ahora no pienso en eso, sólo estoy centrado en nuestro partido y mañana no quiero saber nada del Pontevedra hasta que acabe”.

De que el Osasuna B es un rival por excelencia, con mucha juventud y que algunos jugadores abandonan esa plantilla, y que son capaces de hacer lo mejor y lo peor y que incluso alguno podría jugar en Valencia reconoce, “como filiales eso es una tónica habitual, pues son capaces de sacarte los colores y también de regalarte el partido. Hay que tener en cuenta que el Osasuna el primer equipo ha recuperado varios efectivos, y aunque pierda alguno, por lo que he leído van a tener todos los jugadores. En cuanto al Osasuna B nos lo pondrá algo más difícil, pero me preocupa más que nosotros lleguemos en las mejores condiciones en todos los aspectos y olvidarnos del contrario“.