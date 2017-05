se agolpan esta tarde frente a las puertas delcomo señal de cde esta madrugada en el Manchester Arena. A la salida de un concierto de Ariana Grande, al que habían acudido varias decenas de miles de padres con sus hijos adolescentes y niños,

Entre los testigos del suceso se encuentra el berciano Asier de la Puente, que vive en la capital inglesa desde hace año y medio con su pareja, Nuria Cotarelo, nacida en La Rúa. Su piso se sitúa a tan solo 200 metros del estadio en el que se produjeron los hechos aunque afortunadamente se encontraban en casa durmiendo y se despertaron sobresaltados por las explosiones.

Las primeras recomendaciones de los cuerpos de seguridad ingleses recomendaron a la población que se mantuviera en sus casas para que no se produjesen más heridos. En las últimas horas se ha producido al menos un tiroteo y se ha efectuado ya la detención de un sospechoso de 22 años pero todo eso no ha impedido que miles de vecinos de Manchester hayan querido movilizarse y mostrar al mundo que son fuertes y que no tienen miedo. “Tenemos que seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. No podemos dejar que los terroristas huelan el miedo porque eso les daría fuerza”, declaraba a este medio durante las primeras horas del día.

Mientras la multitud clama por la libertad a las puertas del consistorio, las calles de Manchester están vacías y se mantienen atónitas por lo sucedido. El estadio custodiado por las fuerzas de seguridad que continúan analizando cada centímetro del terreno.