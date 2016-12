El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, aseguró hoy en rueda de prensa que no teme un recorte de las partidas de su Concejalía en el Presupuesto de 2017, y confía que al menos se mantengan las cantidades asignadas en el vigente ejercicio, con independencia de que haya partidas que no se gastan porque la demanda del servicio a prestar no llega a cubrir la cantidad inicialmente destinada a tal fin.

Según Muñoz, “buscamos proteger a los más débiles y lo vamos consiguiendo en la medida de nuestras posibilidades; por ese motivo es necesario que los ciudadanos de Ponferrada sepan que, en caso de necesidad, podemos ayudarles a cubrir algunas de las contingencias básicas y las situaciones de emergencia que puedan planteárseles y a las que no puedan hacer frente”. Deben saber igualmente, asegura Pedro Muñoz, que en Bienestar Social “tenemos recursos para poder ayudar a quien lo necesita”.

Mayores

El concejal de Bienestar Social presentó hoy públicamente el balance de actuaciones de dicha concejalía en el año 2016, que se desgranan en diferentes campos de actuación, como el de mayores, con ayuda domiciliaria, atención en centros de día de El Plantío (con 16 usuarios en estancias diurnas y 3.000 socios de la Unidad de Atención Social) y Flores del Sil (1.000 socios de Atención Social), servicio de teleasistencia y una serie de programas específicos. Si en los centros de día el presupuesto ha sido de 174.000 euros, el de Teleasistencia ha alcanzado los 151.470 euros, de los que se han gastado hasta noviembre 50.000. Aprovechando su comparecencia ante los medios, el edil ha informado que el campo de petanca construido en el centro de Flores del Sil se abrirá la próxima semana

El concejal también ha querido destacar los talleres de memoria de envejecimiento activo, actividades físicas y de vida activa, unos programas de los que afirma que se siente especialmente satisfecho, junto al evento de la Semana del Mayor, en la que en 2016 han participado cerca de 500 personas.

Menores

Respecto al área de menores, Muñoz ha destacado las actuaciones en el servicio de apoyo socioeducativo a 32 menores en riesgo, el servicio de apoyo familiar para la protección de la infancia, que ha trabajado con 238 niños de 123 familias; el servicio de actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo, en el que han participado 24 menores de 18 familias; y el servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo. En el centro de día para menores en situación riesgo se ha atendido a 27 menores, con un coste de 72.000 euros.

Sobre el servicio de ludotecas indicó que ya cuenta con 2.717 socios y un presupuesto de 91.000 euros. Con relación a las escuelas infantiles, ha querido destacar que el número de plazas subvencionadas ha pasado bajo su mandato de 70 a 90. El comedor solidario de verano y Navidad (con 50 usuarios), servicios de conciliación de vida laboral y familiar y el programa ‘Crece Conmigo’ de verano e invierno son otras de las iniciativas en esta materia.

Mujer

En cuanto al área de mujer, a través del centro municipal de atención a la mujer, destaca el servicio Atempro (39 mujeres atendidas), así como la atención directa en el centro (228 mujeres, con 1.290 intervenciones). También se han desarrollado cuatro proyectos relacionados con la violencia de género, murales conmemorativos del día internacional contra la violencia de género y del día de la mujer rural y el Proyecto Atenea de seguridad en la Red (con 20 mujeres participantes), así como la ocupación temporal del piso adherido a la Red de Municipios contra la Violencia de Género.

Otros campos

Otros campos en los que ha actuado la concejalía son: ayudas económicas (265 ordinarias, extraordinarias y para libros, por importe de 245.247 euros), renta garantizada de ciudadanía, centros de acción social, servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, dependencia, drogodepencias, cooperación al desarrollo, inclusión social, asociaciones, discapacidad, accesibilidad y, por último, participación ciudadana. Seguirá ampliación