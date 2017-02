Dos victorias contra el viento. Ambas con diferente estilo, pero las dos también de estreno. Fred Musobo (Nike), el atleta ugandés aun en categoría promesa, se adjudicó el XIXX edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid con una marca de 30,52 por delante del marroquí del Rioja Añares, Said Aitaddi, que se sumó a última hora a la prueba, (31,05), y del leonés Sergio Sánchez (La Robla) que con 31,23 se adjudicó el título de campeón autonómico absoluto, comenzando a percibir buenas sensaciones en la distancia de los 10.000 metros. Tras Sánchez, el podio de Castilla y León fue para el burgalés Daniel Arce, quinto en la prueba, y Daniel Sanz.

En una mañana fría, el viento se convirtió en uno de los obstáculos más duros para los atletas que disputaron este cross de La Cañada que, eso sí, demostró que el terreno sabe sobreponerse a la lluvia caída durante toda la semana.

Por su parte, la atleta berciana afincada en Valladolid Nuria Lugueros fue la brillante vencedora de la prueba por delante de Gema Martín (Seoane Pampín) que viene completando una extraordinaria temporada y de la vencedora del año pasado Alessandra Aguilar. La atleta del Piélagos apretó en la última vuelta para terminar completando la carrera en 29,32 aventajando a Gema 29,33 y a Alessandra Aguliar, la subcampeona de España de medio maratón, que solo pudo hacer 29,37. Lugueros se sacó de esta manera la espina de la pasada edición en la que terminó cuarta rozando el podio. Quinta fue Jacqueline Martín, la abulense del FC Barcelona que también se volvió a meter como tercera entre las medallas del Campeonato autonómico, precisamente tras Nuria y Gema por el título autonómico. Para Nuria, además, fue el Gran Premio de Castilla y León que reconoce la media de entre todas las pruebas de Campo a Través más relevantes que se disputan en la Comunidad.

Si para Musobo esta era la primera participación en un cross en España, recién llegado de su país, para Nuria, que ya ha tomado la salida en esta competición varias veces, era la primera que se subía a lo más alto del podio.

En la categoría promesas, la victoria se la adjudicó Pablo Sánchez, Ubu, seguido de David Bascuñana, At. Numantino, y de Santiago Llorente, Venta Magullo Segovia, mientras que en féminas Promesas venció Victoria Salvadores de la Universidad de León seguida de Diana del Ser (CA Valladolid).

Campeones autonómicos La mañana madrugó con frío y un fuerte viento. Sin embargo, las pruebas fueron disputándose según estaban previstas en el orden de salidas comenzando por las menores, todas ellas de gran relevancia porque estaban en juego las plazas para los campeonatos de España tanto a nivel de selecciones autonómicas como de clubes que se disputarán en Oropesa del Mar, Gijón y Don Benito.

En cadetes sobre 2.500 metros, Ángela Viciosa repitió el triunfo obtenido la pasada edición en una prueba en la que dominó su equipo naranja del Atletaria. El burgalés del Condado de Haza Rubén Álvarez fue el mejor en su prueba masculina, mientras que por equipos venció el Politécnico de Soria.

Eva María Martínez (Palencia Puentecillas) fue la vencedora en categoría benjamín y las vallisoletanas del CA Valladolid ganaron la competición por equipos. En masculino, se impuso Markel del Val (Universidad de Burgos) y por equipos, el Puentecillas de Palencia venció el autonómico.

Sobre 4.000 metros, la juvenil Elisa Cabornero (Atletaria) venció en su prueba, mientras que en junior, Cristina Ruiz (UBU) se impuso en la recta final a Marta García (Image FDR). Precisamente el FDR burgalés fue el mejor por equipos. Entre los chicos juveniles en una carrera muy disputada, Hugo de Miguel (Atletismo Soria) entró por delante de Vicente Viciosa y de Adrián Bascuñana (Puente Romanillos) adjudicándose el campeonato autonómico. El Atletaria Isaac Viciosa, sin embargo, se impuso en el campeonato por equipos. En la carrera junior masculina sobre 7.000 metros, triunfo de Andrés Jiménez, de Atletismo Numantino, siendo el equipo el primero autonómico.

Leonor de la Lama (Sporting Segovia) ganó en la prueba alevín femenina. Por equipos, el primero fue el Mayte Martínez, mientras que en la masculina, el campeón autonómico fue Mario Palencia, del Isaac Viciosa Atletaria, vencedor también por equipos.

Sara Bogo (Politécnico Soria) y Javier Montero (Vel. Salamanca) ganaron en la competición infantil. Por equipos, los campeones autonómicos fueron Universidad de Burgos y Vino de Toro, respectivamente. Finalmente, en prebenjamines, Pilar Martínez, Teleno ganó en las chicas y Pablo San Miguel, UBU, entre los varones.

Nuria Lugueros: “Mi objetivo era ir en grupo y llegar con fuerzas al final”

Para Nuria la victoria fue un extraordinario fin de fiesta: “Ha sido un día complicado de viento para todas. Soplaba en contra el aire y hemos ido agrupadas las cuatro vueltas hasta el último kilómetro. Mi objetivo era ir en grupo y llegar con fuerzas al final. Así me he resguardado en los puestos de atrás y en los últimos kilómetros llegué con mucha fuerza para atacar. Ganar a Gema que lleva un año fantástico era muy difícil y también a Alessandra, pero no tengo miedo a ninguna. He salido a darlo todo”.

Con este título absoluto de Campeona de Castilla y León absoluto, la berciana completa el premio que ha ido logrando en todas las categorías menores. “Necesitaba un buen resultado para demostrar que los entrenamientos se refrendan en las pruebas”. Ahora, Lugueros ya piensa en el sus siguientes citas: “El Campeonato de Campo a Través por clubes, el Cross corto en Oropesa y el campeonato de selecciones en marzo en Gijón donde Castilla y León intentaremos con un gran equipo femenino revalidar el título de campeón de España”.

Fred Musobo: “La victoria ha sido fácil”

Avalado por la firma Nike, donde la marca le manda él va a competir, para el ugandés Musobo, en su primera carrera en España y, claro, en Valladolid fue un día más en la oficina. “Me gustó la carrera y el circuito. Estoy muy feliz”, dijo en inglés. Preguntado sobre si había sido complicada la carrera, Musobo respondió con una sonrisa que “la victoria ha sido fácil. La temperatura estuvo bien y aunque hubo viento y a veces venía frío, no tuve grandes problemas”.

En la capital de Uganda, Kampala, lugar donde él reside, se celebrará el próximo Campeonato del Mundo de Cross y este es uno de sus objetivos actualmente para él, aunque sigue siendo un atleta de categoría Promesa, y tendrá muy duro entrar en el exigente equipo de su país, aunque él tiene extraordinarias condiciones.

Sergio Sánchez: “El tercer lugar y el título me saben a gloria”

El leonés Sergio Sánchez, con la tercera plaza en el Cross Internacional, también se adjudicó el título de Campeonato absoluto de Castilla y León. Dadas sus sensaciones en la carrera, la valoración fue más que positiva: “En la carrera tuve suerte porque hasta el kilómetro siete nos fuimos los tres destacados, y aunque iba un poco justo, la distancia lograda me valió para consolidar esa tercera plaza y el título de campeón de Castilla y León que me saben a gloria”.

Esta prueba le sirve al del CAR La Robla “como un buen test de cara a preparar el próximo campeonato de España de Cross”, su próximo objetivo, además del Mundial de Cross.