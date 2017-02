El sueño de una vida mejor les trajo a España y la necesidad de asentarse definitivamente les llevó a abrir un negocio propio pese a las dificultades económicas de una década de crisis. Y es que el emprendedor en Castilla y León es extranjero. Sus dificultades a la hora de emprender, las mismas que en cualquier otro sitio, son las trabas burocrácticas y financiación, a lo que se suma el idioma en algunos casos, aunque la acogida de los castellanos y leoneses siempre fue buena.

El rumano Costi Popa, en Burgos; y su compatriota Mariana Dinu, en Zamora; el chino Miguel Zhou, en Soria; y las colombianas Elena y Sandra Milena, en León, son algunos ejemplos de integración social y de coraje emprendedor, en un país ajeno y en momentos complicados, cuando los nacionales cierran. Motivación y paciencia les sobran.

Si tienes ganas, trabajas

Costi Popa salió de su Bucarest natal hace ahora ocho años. Llegó de vacaciones para visitar a su hermana. “Vine de visita y decidí quedarme en España. Como tantos compatriotas”. Con su mono y sus herramientas, recuerda sus primeros pasos en el país en el que hoy tiene una familia. Lo hace desde su puesto de trabajo como oficial de la construcción; oficio que aprendió en su “añorada Rumanía” y que “le ha permitido vivir sin apuros en España desde el momento en el que pisó suelo español”.

“Yo soy de los que pienso que si tienes ganas de trabajar, trabajas”. “A los dos días de llegar yo ya estaba cerrando”. Su primer trabajo le llevó a reformar un hotel ubicado en la localidad de Villafranca Montes de Oca (Burgos). Luego se dio cuenta de que igual “le iba mejor de autónomo y solo en la obra”, y hoy ya tiene varios empleados porque “no puede con todo”. “Ahora tengo muchos proyectos…quién me iba a decir”.

Con 30 años, “y unas ganas enormes de ganar mucho dinero para poder tener hijos en unos años junto a su mujer”, a la que conoció en una discoteca burgalesa, Costi se siente “muy querido” entre sus vecinos burgaleses. “Trabajo con españoles y tengo muchos amigos. Cuando llegué fue duro porque estuve seis meses del trabajo a casa sin hablar con nadie pero ahora ya nada es así”. Una feliz experiencia que “nada tiene que ver con lo de su país”, indica, donde “la mitad de lo que ganas es para el gobierno o los impuestos”. “En España ser autónomo, renta”.

A buscarse la vida

Mariana Dinu tiene 33 años, está casada desde 2003 con un zamorano y tiene una hija de nueve. Es economista de formación, cuenta con la nacionalidad española desde 2011 y es la gerente de “Tu tienda de siempre”, con dos establecimientos de alimentación, y de un pequeño negocio de limpieza.

Mariana vino a Zamora con 18 años, en una expedición de la que formaban parte varios familiares, “porque no había sitio para trabajar en Rumanía en 2001 y tuve que buscarme la vida”, según explica. “España resultaba accesible y nos podíamos entender con el idioma porque ya lo conocía gracias a los cursos que teníamos en televisión para aprender idiomas”, comenta.

Antes de hacerse con la nacionalidad, vivió ciertas dificultades al intentar establecerse por cuenta propia. “Noté rechazo por parte de los bancos pero la acogida de la gente fue estupenda. Nunca he tenido ningún problema y no he notado nada de rechazo de la gente en general”, asegura. “Castilla y León fue un buen sitio para mí porque tuve coraje pero, realmente, no es una autonomía lo suficientemente motivadora como para salir adelante”, añade.

En este sentido, la empresaria advierte de que “quien no tenga paciencia y quiera resultados en seguida, se dará por vencido” y concluye: “Yo pongo mi empeño y tengo mucha esperanza pero si fueran mal las cosas no esperaría a cobrar el paro, sino que me volvería a Rumanía, donde está mejorando la situación”.

Dos hermanas de Colombia

Entre las nuevas emprendedoras foráneas de la comunidad se encuentran Elena y Sandra Milena, dos hermanas de nacionalidad colombiana, que decidieron hace unos meses abrir un bar en el barrio de Pinilla de la ciudad de León. El negocio está dando todavía sus primeros pasos desde el mes de noviembre, pero por el momento aseguran que les va bien y cuentan con una clientela variada a la que, por el momento ofrecen raciones tanto españolas como colombianas, así como alguna comida por encargo.

Elena trabajaba fuera de León y su hermana era militar, pero decidieron apostar por abrir un negocio común para así facilitar el hecho de que la familia pudiera estar junta en la misma ciudad. Así que decidieron emprender este negocio para cuya apertura no han detectado más dificultades que en su propio país. Sin embargo, Elena recuerda que su hermana ya lleva 15 años en España y ellas cinco, con lo que tienen un conocimiento importante tanto del país como de la gente.

Este conocimiento y el “boca a boca” son los que están favoreciendo que por el momento la marcha del negocio sea positiva y que el bar ‘Trotamundos’ esté teniendo éxito y la gente esté conociendo este lugar.

Casi dos décadas en Soria

Miguel Zhou abrió su restaurante de comida china en Soria hace 18 años y afirma que las trabas burocráticas que encontró para comenzar a emprender fueron las mismas que tenía cualquier otro ciudadano español. Fue el primer ciudadano chino que se instaló en la ciudad y resalta que, por aquel entonces, existía una mayor bonanza económica y el tipo de comida que se servía constituía toda una novedad.

Con el paso del tiempo amplió su negocio y abrió un bazar. Ahora ambos establecimientos pasan verdaderas dificultades económicas. “Fue difícil emprender pero ahora lo que es más complicado es mantener ambos negocios abiertos. La crisis nos ha afectado muchísimo”, reitera. A pesar de ello, Miguel Zhou espera que la situación remonte y los clientes habituales vuelvan a consumir comida china de calidad. La apertura de otros establecimientos de comida rápida también han hecho mella en su negocio.