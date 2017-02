Efectivamente, otra ocasión perdida, pues nadie esperaba que la Ponferradina al enfrentarse este domingo en el estadio de El Montecillo a la Arandina, penúltimo clasificado del Grupo 1 de Segunda División B, los tres puntos viajarían a Ponferrada, pero no, de nuevo la Deportiva no estuvo a la altura de un equipo cuyo único objetivo es disputar el playoff y que no fue capaz a lo largo de los 90 minutos de conseguir un gol que habría supuesto la cuarta victoria fuera de casa.

Repetimos que otra ocasión perdida dado que una victoria blanquiazul le habría supuesto a la Deportiva, una vez conocidos los resultados de la jornada, donde perdieron el Valladolid B ante el Mutilvera y el Pontevedra ante el Izarra, es decir, los equipos a los que está tratando de alcanzar el equipo de Pedro Munitis, que conllevaría situarse a un punto del Pontevedra, 4º clasificado, e igualado con el Valladolid B, ubicado en el 5º puesto de la tabla.

Esto no sucedió y si bien recortó un punto a estos dos equipos citados, Pontevedra y Valladolid B, es muy poco cuando las cosas podían haber dado un giro muy grande si los de Pedro Munitis hubieran cosechado la victoria en tierras burgalesas, siguiendo por lo tanto situados en el sexto puesto con 39 puntos, por debajo del Pontevedra, 42 puntos, y Valladolid B, 41, 4º y 5º, respectivamente.

No citamos a los otros tres equipos que ocupan las tres primeras posiciones de la clasificación, Cultural Leonesa, 56 puntos, equipo este que perdió en Boiro, 2-0, Racing de Santander, 54, que ganó al Lealtad, 1-0, y Celta B, 53, que ganó al Racing de Ferrol, 1-0, por ser equipos de otra galaxia y casi inalcanzables en la clasificación, pese a que restan todavía 13 jornadas por disputarse.

El próximo domingo día 19 de febrero a las 17:00 horas visitará El Toralín el Caudal Deportivo, equipo este que perdió en el Hermanos Antuña con el Tudelano 0-1 en esta jornada y que está situado en el puesto número 15 con 27 puntos, 12 menos que la Ponferradina, por lo cual no debía ser difícil para que los tres puntos se sumaran al casillero blanquiazul. Recordemos que en el partido de la primera vuelta la Deportiva empató con el Caudal en Mieres, 2-2.

En resumidas cuentas, ocasión perdida en Aranda de Duero, dado que este equipo parecía muy asequible para la Ponferradina y no se pasó del empate, pero esto ya no tiene remedio y no queda otra que pensar en las 13 jornadas que quedan por delante. La primera prueba el domingo ante el Caudal, así que a levantar cabeza y no dar una nueva decepción ante sus aficionados este domingo en El Toralín. La afición se merece salir del estadio contentos como el día del Boiro.