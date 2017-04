El Gabinete de Prensa de laa través de un comunicado ha dado a conocer elrespecto al estado físico de cuatro componentes de la plantilla, Ríos Reina, Jonathan Ruiz, Cidoncha y David Caiado. Sobre José Antonioindica que ha sufrido en el entrenamiento de este jueves una. A falta de prueba diagnóstica,. Por su parte,al gesto deportivo y pendientes de evolución.

Una vez más decimos que la suerte, en lo que al capítulo de lesiones se refiere, no está acompañando a la Deportiva y eso sin duda supone una contrareidad para al entrenador a la hora de conformar un once que afronte con garantías el partido, que en este caso será el que medirá en El Toralín este próximo domingo a las 18:00 horas a la SD Ponferradina y al Burgos CF, partido que la Deportiva tiene que tratar de ganar para no perder esas pocas posibilidades que le quedan de meterse en puesto de fase de ascenso a la Segunda División A.