La SD Ponferradina ya ha dado a conocer el calentario de partidos del fin de semana de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Algunas competiciones  ya han finalizado, no obstante se reproduce el calendario íntegro para una información completa. Los días, horas y escenarios, son estos:

PROVINCIAL AFICIONADOS AT. MANSILLÉS – 

SD PONFERRADINA B

 MANSILLA SÁBADO 17:30 H
NACIONAL JUVENIL ARANDINA CF – 

SD PONFERRADINA 

 ARANDA  SÁBADO 17:00 H
1ª PROVINCIAL JUVENIL CDF PEÑA –

SD PONFERRADINA B

 LA PALOMERA SÁBADO 18:00 H
1ª REGIONAL

CADETE

 SD PONFERRADINA – BURGOS PROM 2000 V. DEL BOSQUE SÁBADO 13:00 H
1ª PROVINCIAL CADETE SD PONFERRADINA B – LA BAÑEZA V. DEL BOSQUE DOMINGO 16:00 H
1ª REGIONAL INFANTIL SD PONFERRADINA – HELMÁNTICO V. DEL BOSQUE SÁBADO 16:00 H
1ª PROVINCIAL INFANTIL SD PONFERRADINA B – LA BAÑEZA V. DEL BOSQUE DOMINGO 17:45 H
1ª PROVINCIAL ALEVÍN CD EJIDO –

SD PONFERRADINA

 LA GRANJA SÁBADO

17:15 H
1ª PROVINCIAL ALEVÍN SD PONFERRADINA C – CD VEGUELLINA V. DEL BOSQUE SÁBADO 11:30 H
2ª PROVINCIAL ALEVÍN SD PONFERRADINA B – CD LACIANA B V. DEL BOSQUE SÁBADO 12:00 H
1ª PROVINCIAL BENJAMÍN  FINALIZÓ CAMPEONATO    
1ª PROVINCIAL BENJAMÍN  FINALIZÓ CAMPEONATO    
2ª PROVINCIAL BENJAMÍN  SD PONFERRADINA B – AT. TEMPLARIO B  V. DEL BOSQUE DOMINGO 10:30 H
CAMPEÓN PR. PREBENJAMÍN SD PONFERRADINA – CD PUENTE CASTRO V. DEL BOSQUE SÁBADO 18:00 H
1ª PROVINCIAL PREBENJAMÍN FINALIZÓ CAMPEONATO    
PrintFriendly and PDFImpime este artículo