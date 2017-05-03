La SD Ponferradina ya ha dado a conocer el calentario de partidos del fin de semana de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Algunas competiciones ya han finalizado, no obstante se reproduce el calendario íntegro para una información completa. Los días, horas y escenarios, son estos:
|PROVINCIAL AFICIONADOS
|AT. MANSILLÉS –
SD PONFERRADINA B
|MANSILLA
|SÁBADO 17:30 H
|NACIONAL JUVENIL
|ARANDINA CF –
SD PONFERRADINA
|ARANDA
|SÁBADO 17:00 H
|1ª PROVINCIAL JUVENIL
|CDF PEÑA –
SD PONFERRADINA B
|LA PALOMERA
|SÁBADO 18:00 H
|1ª REGIONAL
CADETE
|SD PONFERRADINA – BURGOS PROM 2000
|V. DEL BOSQUE
|SÁBADO 13:00 H
|1ª PROVINCIAL CADETE
|SD PONFERRADINA B – LA BAÑEZA
|V. DEL BOSQUE
|DOMINGO 16:00 H
|1ª REGIONAL INFANTIL
|SD PONFERRADINA – HELMÁNTICO
|V. DEL BOSQUE
|SÁBADO 16:00 H
|1ª PROVINCIAL INFANTIL
|SD PONFERRADINA B – LA BAÑEZA
|V. DEL BOSQUE
|DOMINGO 17:45 H
|1ª PROVINCIAL ALEVÍN
|CD EJIDO –
SD PONFERRADINA
|LA GRANJA
|SÁBADO
17:15 H
|1ª PROVINCIAL ALEVÍN
|SD PONFERRADINA C – CD VEGUELLINA
|V. DEL BOSQUE
|SÁBADO 11:30 H
|2ª PROVINCIAL ALEVÍN
|SD PONFERRADINA B – CD LACIANA B
|V. DEL BOSQUE
|SÁBADO 12:00 H
|1ª PROVINCIAL BENJAMÍN
|FINALIZÓ CAMPEONATO
|1ª PROVINCIAL BENJAMÍN
|FINALIZÓ CAMPEONATO
|2ª PROVINCIAL BENJAMÍN
|SD PONFERRADINA B – AT. TEMPLARIO B
|V. DEL BOSQUE
|DOMINGO 10:30 H
|CAMPEÓN PR. PREBENJAMÍN
|SD PONFERRADINA – CD PUENTE CASTRO
|V. DEL BOSQUE
|SÁBADO 18:00 H
|1ª PROVINCIAL PREBENJAMÍN
|FINALIZÓ CAMPEONATO