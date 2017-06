El portavoz deen el ayuntamiento de Ponferrada, Miguel Ángel Fernández, ha tildado este jueves delade El Plantío, Flores del Sil y Fuentesnuevas a la empresa Deportes y Contratas que estuvo

La adjudicación se habría hecho, según Fernández, a la segunda empresa con la oferta más cara, que casualmente participó del evento deportivo ciclista de la capital del Bierzo en 2014. “En aras de esa transparencia de la que tanto presume el equipo de gobierno de Gloria Fernández, el concejal encargado del área, Mendo, debería explicar una a una las razones subjetivas por las que la segunda oferta más cara arrasó en la licitación. Porque visto así para el ciudadano de a pie resulta incomprensible que se adjudique a la segunda empresa con mayor precio. En el ayuntamiento se siguen practicando las mismas cacicadas de siempre sin ningún tipo de pudor a la hora de contratar obras o servicios. Entre tanto el TUP y otros siguen durmiendo en el cajón de los olvidos“, denunció el portavoz de la agrupación de partidos de izquierdas.

La contestación por parte del citado concejal Roberto Mendo no se hizo esperar y aclaró que “en una oferta se valoran dos aspectos: por una parte los criterios objetivos que componen la oferta económica y por otro los criterios subjetivos en los que se engloban el servicio que se da por el precio que se oferta, el horario de apertura y cierre, los meses de apertura… Todo eso lo valora un técnico que es quien tiene el deber y la obligación de estudiar el mejor servicio. La palabra del técnico es mi palabra y yo ratifico la decisión del técnico en todos sus términos“, defendió el edil, quien además invitó a Fernández a acudir a Contratación a resolver todas sus dudas sobre la adjudicación del contrato.

“Me choca que las empresas no adjudicatarias no digan nada y se queje un partido de no-sé-qué de una trama. ¡Estamos perdiendo el norte! ¿Una empresa que trabajó en el Mundial no puede hacer más trabajos? Miguel Ángel estaba en la comisión informativa de ayer y no me preguntó nada de todo esto. Estos comentarios me sobran“,zanjó Mendo.