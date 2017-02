La sala sp prensa de El Toralín acogió este jueves, no el viernes como es habitual, una rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Pedro Munitis, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 12 de febrero a las a las 17:00 horas en el estadio de El Montecillo ante la Arandina CF, equipo que ocupa el puesto número 19 de la clasificación con 19 puntos, partido que será dirigido por Daniel David Baiges Dones, del Comité Territorial Aragonés.

Como no podía ser de otra manera lo primero que se le preguntó al entrenador blanquiazul fue sobre si al haber quedado eliminados en la Copa Federación por el Real Unión Club suponía un cierto respiro al centrarse ahora sólo a la liga, el cántabro indicó, “Una vez que compites tratas de superar al adversario, pero sí que la Copa Federación no ha traído disgustos en cuanto a lesiones y expulsiones, pero la verdad que a uno no le gusta perder ni al parchís, pero sí que complicaba el preparar el partido del fin de semana que es el que realmente interesa. Nos costó entrar en el partido y cuando reaccionamos ya íbamos con dos goles a la espalda, el primero con un pase interior que es una de las cosas que tenemos que trabajar, y el segundo en un saque de esquina al primer palo donde en una jugada desafortunada marcamos en propia puerta”.

Si había tempo suficiente para preparar el partido ante la Arandina, físicamente sobre todo, dijo, “ahora mismo estamos todos fundidos pues llegamos a Ponferrada alrededor de las tres y media de la madrugada cosa esta que a mí me supuso tardar en reconciliar el sueño y hasta las cinco levantado, y supongo que a los jugadores les sucedería lo mismo, de ahí que tengan lógicamente mucha fatiga, por lo cual mañana aprovecharemos para seguir recuperando y una vez más con un solo día para preparar el partido del domingo, esperando que todos los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles”.

Respecto al partido ante la Arandina, equipo que lleva diez jornadas sin ganar y cuatro sin marcar y a un punto del descenso, matizó, “en esta categoría estamos viendo cada semana lo que es con nosotros y con los demás equipos, pues es difícil ganar partidos, sobre todo los de fuera de casa pues son todavía más difíciles de ganar, pero nosotros tenemos que mirar para adentro y ver las cosas que hacemos bien y tratar de mejorar lo que hacemos mal, y para este partido tenemos poco tiempo por delante pero tenemos que sacarlo adelante y a partir de ahí las semanas próximas seguro que va a ir todo mejor”.

Si el partido ante el Boiro es un pequeño espejo dado que cuando igualas la intensidad del rival ahí es donde puede salir la calidad y contra el Boiro la presión fue muy buena y se ocuparon bien los espacios, si bien ellos pese a tener ocasiones nunca dieron sensación de agobio como en otros partidos, no dudó en decir, “tenemos que todo lo que no aleje de eso nos alejará de la victoria, pues no hay ningún equipo tan superior para jugando al 99% y ganar los partidos, nos tenemos que poner a la altura del rival en este sentido de intensidad de orden de agresividad y a partir de ahí podemos señalar nuestras virtudes, pues de no ser así lo tenemos muy complicado”.

Que al equipo le cuesta entrar en el partido, dijo, “esto no sólo nos pasa a nosotros, si no al Madrid al Barcelona y a todos los equipos del mundo, pes es imposible ser dominador de principio a fin. El día del Boiro en la segunda mitad tenemos una jugada que se nos quedan delante del portero, así como otra que nos cogen la espalda pero que Miguel reaccionó muy bien, pero creo fueron jugadas aisladas. Yo creo que el equipo está cada vez a mejor nivel y por ahí tenemos que seguir”.

Por último sobre que se tenían que ser cada vez más atrevidos, dijo, “pienso que estamos siendo muy atrevidos y la línea tiene que ser es esa, pero a veces el objetivo que te marcas tiene que ser un objetivo realista y capaz de obtener, si no te acabas frustrando. Nosotros ni ningún equipo de la categoría es capaz de arrasar a los adversarios. Quizá los equipos más solventes hasta ahora están siendo la Cultural Leonesa y el Celta B que son los equipos que están ganando con más claridad, los demás ninguno lo está haciendo con esa claridad y a lo largo de un partido hay alternancias contra cualquiera”.

Nosotros, siguió diciendo el cántabro, “estamos siguiendo tanto al Racing de Santander, como al Pontevedra y al Valladolid B, ya que son los equipos que están ahí y a todos les cuesta ganar los partidos. Nosotros lo que tratamos es de que cada día seamos más sólidos defensivamente, y a su vez cada día generar más ocasiones, cosa que ante el Boiro se generaron, pero desde luego ser capaces de mantener el nivel durante más tiempo, pero unos días eres capaz, y otros no”.