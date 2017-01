La sala de prensa de El Toralín acogió este jueves la habitual rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Pedro Munitis, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 8 de enero a las 17:00 horas en El Toralín ante el CD Izarra, equipo situado en el puesto número 7 de la clasificación con 26 puntos, 4 menos más que la Ponferradina que está un puesto por encima del cuadro navarro, y que será dirigido por Jon Ander González Esteban, del Comité Territorial Vasco.

Como no podía ser de otra manera lo primero que se le preguntó al entrenador blanquiazul fue como estaba el mercado de invierno, indicando, “el club está trabajando duro para incorporar sobre todo un delantero, así como un lateral izquierda que vaya bien en acciones ofensivas, pero esto es complicado aunque tengas echado el ojo a algún jugador, pues es lógico que el jugador espere una oferta mejor. Hay que tener paciencia en este aspecto, si bien cuanto primero se realicen mejor para que se vayan adaptando a la línea de juego del equipo. El club sin duda hará un esfuerzo en esto”.

Sobre si la salida de Juanto podía haber sido al no disponer de muchos minutos, matizó, “esta ha sido la línea del equipo donde todos nos hicimos pequeños. Juanto habló conmigo y me dijo que no se encontraba a gusto al no jugar lo que quería. Ha tenido un gran comportamiento y yo no quiero forzar la salida de jugadores, pues esto sería malo para todos. No sé si hay algún jugador más que quiera irse, pero yo estoy contento con todos, además queda casi un mes para que se cierre el mercado y no se puede saber”.

En cuanto a los jugadores que acusan molestias, como Dinu Moldovan y Adán Gurdiel, dijo, “Dinu tiene una contractura en el gemelo y ya veremos cómo evoluciona, mientras Adán Gurdiel está evolucionando bien, pero no estará el domingo ante el Izarra”. Respecto a que tal había llegado los jugadores tras las vacaciones, indicó, “todos llegaron bien, pues como buenos profesionales que son saben lo que tienen que hacer. Estos días estamos mezclando el trabajo físico con el táctico”.

Respecto a cómo jugarían ante el Izarra, dejó claro, “Yo siempre trato de apretar lejos de mí portería y llevar el control del partido, así como hacer un juego directo, pero esto es lo que planteamos, pero luego hay que adaptarse a lo que nos obliga el rival. Ante el Tudelano jugamos bien y ganamos pues somos un equipo con personalidad y capaces de ganar a cualquiera”. En cuanto a sí no se recupera Dinu Moldovan tendría problemas en esa demarcación, aseguró, “hay que ver con que jugadores dispongo, pero no me rompo por eso la cabeza, pues todos están capacitados para jugar”.

Sobre el Izarra, dijo, “es un equipo bien armado y no dudo que nos va a crear dificultades, si bien tenemos que saber manejar bien el partido”. En cuanto a que desde la jornada número 12 donde se ganó al Celta B en El Toralín no se volvió a ganar en el estadio ponferradino, reconoce, “tenemos muchas ganas de ganar por nuestra gente, pues tenemos que devolverle el gran apoyo que nos están dando, motivo por el que vamos a jugarnos la vida este domingo”.

Sobre el calendario que le queda por delante, dado que tras el Izarra, tienen que jugar ante la SD Tenisca la Copa Federación el próximo miércoles posiblemente a las 20:15 horas, hora insular canaria, y el domingo día 15 en León para jugar con la Cultural Leonesa, matizó, “es sin lugar a dudas para asustar, pero hay que ir paso a paso y ver como gestionamos las cosas. El triunfo es la mejor medicina y lo pasado no existe, hay que pensar en el futuro”. Por último sobre el lugar de entrenamiento que prefiere, considera, “nos gusta más hacerlo en El Toralín, pero hay que adaptarse a todo”.

Parte de los servicios médicos de la SD Ponferradina

El jugador Adán Gurdiel padece una pubalgia por entesopatía de aductor, iniciando la readaptación al grupo para la tolerancia al dolor. Por su parte, Dinu Moldovan está a la espera de la realización de pruebas diagnósticas por molestias en el gemelo izquierdo.