“Hay una problemática ambiental en el Bierzo que es la de los incendios forestales que se suceden año tras año. Este año coincidiendo con la sequía ya llevamos padeciendo unos cuántos. El último y el que más nos ha afectado es el incendio de los montes Aquilianos, lo que se conoce como la Tebaida berciana. Un desastre anunciado. Bouzas es un ejemplo de cómo funciona la política de incendios y extinción en la comarca“, declaró Miguel Ángel Gallego como portavoz de todo el movimiento ecologista.

La persona a la que apuntan llevaría provocando incendios en la zona de manera recurrente en los últimos “20 años”. “Este año lleva ya 3 ó 4 incendios. Es su modus operandi. Hemos avisado a la Junta que no hace nada y el pastor sigue impune mientras los demás andamos con la impotencia de siempre”, expresó enfadado Gallego.

Ante la gravedad del incendio, las plataformas se plantean presentar una denuncia contra quien consideran el responsable de las llamas y para ello recogieron fondos durante la marcha. “El pastor quema el monte por temas ganaderos. Es una familia en concreto y la Junta no toma medidas. Le ha abierto dos expedientes ‘de mierda’ por pastorear en terrenos quemados cuando en Bouzas, por ley, no tenía que estar pastando ninguna cabeza de ganado. Que estabule el ganado y que actúe un poco la Policía y la Guardia Civil, a ver si los vemos asomando alguna vez por la zona en concreto para prevenir estos desastres”, subrayó.

Las expectativas de que se recupere el valor medioambiental de la zona no son muy halagüeñas, según los ecologistas. “¡No da tiempo a recuperar nada! Son incendios periódicos. Todo este plan de desarrollo rural de la Tebaida berciana lo ha hipotecado un señor con una simple cerilla y una desidia de una administración”, por ello reivindican más vigilancia. “¿Qué le cuesta más a la administración, poner unos vigilantes y unas patrullas nocturnas que funcionaron perfectamente el año pasado que apagaban los incendios o este desastre con hidroaviones? Esto a las arcas públicas les vale una pasta. Con esta pasta teníamos un guardia detrás de cada castaño y cada roble“.

La encargada de leer el manifiesto ha sido Ángela Campelo, como voz del Bierzo, con gritos de fondo como “nos han quemado el corazón”, “no más incendios. Tolerancia cero” y “plantaremos árboles, ramas arriba”.

El concejal de Medio Rural acudió a apoyar la marcha

El concejal de Medio Rural del ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, acudió a apoyar la marcha reivindicativa y aprovechó para tranquilizar a la población. “Con las perspectivas de viento nulo que hay en este momento, el incendio está controlado. Era tan sencillo como que hubiera parado un poco el viento. Los medios ya están en tareas de refrescar la zona y si no vuelve a haber viento que no se reavive. El incendio, la catástrofe, el desastre, la desolación completa que todos tenemos puede quedar ahí y no irse a cotas inimaginables. Si no cruzaría la Cabrera y no podríamos hasta dónde podría llegar el desastre”.

El problema en este momento pasa porque el terreno está “tremendamente caliente” y cualquier racha de viento podría reavivarlo “en cuestión de horas”.

No obstante, Alonso asegura que “no se está yendo ningún medio de extinción del terreno y están haciendo tareas ya de refrescar el perímetro. Todavía siguen los helicópteros que se han estado jugando la vida estos días”.

Imágenes de la marcha por César Sánchez