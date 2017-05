Tenía laun poquito deen las dos últimas jornadas de la temporada 2016-17 del Grupo 1 de lapara meterse en los, pero este sueño terminó el pasado sábado tras el partido que disputaban en Pasarón ely la Arandina, equipo este que pese a encontrarse ya descendido demostró gran deportividad y vendió muy cara su derrota, pues hasta el minuto 86 el marcador señalaba un empate a uno que no le daba todavía al conjunto gallego el derecho a disputar el playoff, pero Iker deshizo la igualada y convirtió Pasarón en una fiesta al asegurar de forma matemática la fase de ascenso.

Esta victoria dejó helados a los aficionados blanquiazules que bien a través de la radio, o por la retransmisión de la TVG2, estaban pendientes del resultado final, pues ese gol acababa con las escasas esperanzas de la Deportiva, convirtiendo al partido disputado en las Instalaciones de Tajonar ante el Osasuna B, partido que la Ponferradina perdió por 3-0, y el que tiene que disputar frente al Tudelano en El Toralín el próximo domingo, en un mero trámite.

Los errores cometidos a lo largo de la temporada llevaron a la Deportiva a esta situación, errores sobre todo cometidos en partidos en su estadio de El Toralín, que comenzó con la derrota ante la Cultural Leonesa en la segunda jornada, empates ante el Racing de Ferrol, Lealtad y Osasuna B, todos estos correspondientes a la primera vuelta.

En la segunda vuelta pasó algo similar a la primera, pero con otro gran mazazo al caer de forma inesperada ante el colista Somozas, 0-1, empatar con el Caudal Deportivo, nuevo mazazo frente al Palencia, que llegaba penúltimo, 0-2, y ahora esperar a lo que sucede ante el Tudelano en la jornada que pone el punto y final a la temporada 2016-17.

Sólo que se hubieran conseguido los seis puntos ante el Palencia y Somozas, ahora se estaría hablando de forma muy distinta, pero todo esto ya no tiene remedio y esos errores, donde sólo citamos los más inesperados, son los que han llevado a que la Ponferradina no luche por el ascenso a Segunda División A. De los errores se aprende y, ojalá, que esto no vuelva suceder en la temporada 2017-18.