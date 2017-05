Lase sumó este martes a los actos deperpetrado esta madrugada eny que ya. “Lo primero, condenar este salvaje y asqueroso atentado. Esta mañana cuando venía para aquí pensé ¿cuántas veces ya? Nunca pensé que iba a tener que hacer esto tantas veces como alcaldesa. Todos los muertos duelen muchísimo pero los de hoy nos repugnan si cabe un poco más porque estamos hablando de 22 personas, adolescentes, niños pequeños…”, comenzó la, su discurso.

“Nosotros somos mejores, sí los respetamos, aunque estén tratando de atacar nuestra escala de valores pero no lo van a conseguir y en España por desgracia tenemos muchísima experiencia en combatir al terrorismo y sabemos que el que resiste gana. Nadie está libre pero con salvajadas como hoy no hacen más que darnos la razón y pensar que si no hay sitio para nuestra manera de vivir y la de ellos es porque ellos tienen una manera de ver las cosas que no es la adecuada. Con atentados como el de hoy no van a hacer más que reforzarnos“, defendió.