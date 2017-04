La, ha asegurado este martes que los. “Esta mañana estuve con la concejala de Hacienda y. Estamos ahora con el capítulo dey después tenemos que. Creo y confío en que laya podamos tener cerrados los. He estado hablando con la interventora y el tesorero, no van a ir al pleno de este mes porque técnicamente todavía no da tiempo pero. La idea es hacer unpara presupuestos y aprobarlos”, subrayó.

La mayor dificultad para cerrar el capítulo de inversiones en el municipio pasa por que Gobierno central y Junta de Castilla y León aprueben o no ayudas y partidas presupuestarias para la capital del Bierzo. “En cuanto a inversiones estatales la obra del paseo del río es la más significativa y en cuanto a inversiones de la Junta hemos pedido muchas partidas. Hoy voy a hablar con la consejera Pilar del Olmo y espero que venga reflejado el edificio de usos múltiples sanitario, por lo menos el proyecto, y alguna otra inversión significativa para Ponferrada”, se mantiene esperanzada la regidora de Ponferrada.

La construcción y puesta en marcha del edificio de usos múltiples sanitario, que está intentando instalarse en el solar del antiguo Carrefour, supondría una inversión de al menos 15 millones de euros, según Merayo, montante que no da tiempo material de gastarse en lo que resta de año 2017. Es por eso que la alcaldesa se conforma con la partida para el proyecto. “También hay una partida importante por convenio para el Cylog por medio millón de euros… Esto ha ido un poco en cascada. Los presupuestos generales se han retrasado, la Junta también…”, se disculpó.

Mientras se confirman las partidas estatales y regionales, el ayuntamiento prevé llevar a cabo varias obras de adecuación como el “reasfaltado en calles como Gómez Núñez, que se necesita, también la entrada de Cuatrovientos, finalizar la plaza de Cacharrón que va bastante avanzada, se va a hacer otra actuación en la calle Avemaría confluencia con Camino de Santiago de reordenación de espacios, reposición de juegos infantiles, saneamiento de las aceras por desperfectos de las raíces de los árboles, se están pintando ya la señalización de las calles… Este año si tenemos un poquito más de disponibilidad presupuestaria que yo creo que sí intentaremos gastarla de la mejor manera posible”.

El total “va a depender de la charla que tenga esta tarde con la consejera de Hacienda”, zanjó Merayo.