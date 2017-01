Ponferrada recupera una de sus competiciones deportivas más tradicionales, la duatlón, que en esta edición cumple ya 19 años. Además, no llega sola, si no que lo hace rindiendo homenaje a uno de los deportistas insignia de la comarca Miguel Martínez Basurco. La competición constará de tres kilómetros de carrera y bicicleta “sin ninguna dificultad”, según uno de sus organizadores Emilio Villanueva, y se disputará este domingo 8 de enero a las 11:30 horas en el entorno del parque del Temple.

“Basurco es un deportista ya conocido y admirado por muchos y este es un merecido homenaje que seguro que no es el último”, presentó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo. En halagos se deshizo también Villanueva, satisfecho por devolver a Ponferrada la competición, “estamos encantados porque hemos regresado el duatlón a la capital del Bierzo. Habíamos tenido que desplazarlo por motivos que no vienen al caso y, ¿por qué no devolverlo aquí?”.

Por su parte, el deportista homenajeado, recogió agradecido las buenas palabras. “Cuando creo en algo lo hago. La gente me tiene muy en cuenta pero tanto halago me supera. Soy exactamente igual que otra persona. Es muy complicado ser profeta en tu tierra pero yo si me considero profeta en mi tierra. Más que profeta creo que la gente me quiere. Me siento muy querido y es lo más grande que haya. El mejor campeonato que he ganado es el cariño de la gente”.