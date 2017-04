La, se ha reunido esta tarde con los representantes de lapara recoger sus peticiones y sugerencias. Una de lases laen la que ya estarían trabajando los arquitectos municipales.

“Un espacio que queremos ordenar es este, la plaza de Las Mimosas. No hay mucha disponibilidad presupuestaria pero podríamos hacerlo con alguna actuación desde la Concejalía de Jardines y no sé si a través de la Escuela Taller o la brigada de obras. Los ingenieros están diseñando algo bonito, que no sea excesivamente caro dentro de la disponibilidad y que sea bueno para el barrio y que la gente lo use“, definió Merayo.

La idea es cambiar el mobiliario urbano e instalar algunos juegos infantiles y para mayores. “Vamos a ver hasta dónde nos llega el presupuesto y la imaginación. Donde no llegue el presupuesto tendrá que llegar la imaginación”, bromeó la regidora de la ciudad.

Además, se llevará a cabo el saneamiento de las aceras de barrio y se actuará en las raíces de los árboles que están levantando las baldosas. “Hay que mirar también los pasos elevados porque los coches pasan muy lanzados por aquí. Y en las fiestas, traer alguna luz que estamos discriminados de todo”, amplió las peticiones el presidente de la asociación de vecinos, Manuel Rodríguez.

La elevación de algunos pasos de cebra podría verse complementado, si no en este ejercicio, en los venideros, de la iluminación para evitar atropellos.