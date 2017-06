Else sumó este lunes al duelo y condena por los últimos, que en la noche del sábado dejaron un rastro de siete muertes y casi medio centenar de heridos, de los que 21 se encuentran en estado grave, tras dos ataques consecutivos. El resto de ayuntamientos de las principales ciudades de Castilla y León, las diputaciones provinciales, la Delegación del Gobierno, las Cortes autonómicas y la Junta, con el presidente Juan Vicente Herrera, condenaron los atentados. Además, las banderas de las sedes institucionales de la Comunidad ondean a media asta este lunes.

La alcaldesa de la capital del Bierzo, Gloria Merayo, se sumó a las declaraciones que hizo la primera ministra británica, Theresa May, tras los ataques. En su discurso May valoró la posibilidad de haber sido “demasiado tolerantes” desde Europa con los extremistas islámicos. “Intentan acabar con nuestro modo de vida pero no lo van a conseguir. Sí que suscribo las palabras de la primera ministra británica, a lo mejor es que tenemos que dejar de ser tan tolerantes con todos estos intolerantes y extremistas que quieren acabar con nuestro sistema democrático”, profirió la edil ponferradina.

Además, las principales instituciones de la Comunidad acogieron concentraciones este mediodía, uniéndose a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los representantes políticos guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas mortales de este atentado, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), a través de la agencia Amaq.