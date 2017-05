Preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior alde este viernes,ha afirmado que, por la información de que dispone,en caso de que Enel optase finalmente por cerrarlas.

“Desde mi conocimiento, no existe”, pero “no soy la enciclopedia británica”, agregó el ministro portavoz, quien ha afirmado no tener “constancia” de que exista tal proyecto de real decreto ley, aunque matizó que consultará al ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre este asunto, que en cualquier caso no se ha tratado en el Consejo de Ministros de este viernes.

Información completa en BierzoDiario.