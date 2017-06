. Este es el compromiso al que llegaron los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Energía tras su reunión con los representantes de la Mesa de la Energía del Bierzo, que ayer viajaron a Madrid para mantener este encuentro. La representación berciana estuvo integrada por el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, el presidente de la Federación de Empresarios Leoneses en el Bierzo, Javier Morán, los secretarios de UGT y CCOO en la comarca, Omar Rodríguez y Ursicino Sánchez respectivamente, y el alcalde de Cubillos, Antonio Cuellas.

El siguiente paso a dar, en la ‘pelea’ porque la central térmica de Compostilla no cierre sus puertas, como planea Endesa-Enel con fecha 30 de junio de 2020, es establecer la fórmula para materializar el respaldo parlamentario no solo a Compostilla, sino también a Anllares -con cierre previsto en 2023- y a la térmica de Teruel. De momento, la principal opción barajada es una proposición No de Ley o moción para su debate en la cámara baja.

Mientras tanto, la Mesa de la Energía del Bierzo, elaborará un documento con más información para los integrantes de la Comisión de Energía del Congreso, a los que ha invitado a visitar Compostilla, Anllares y Ciuden