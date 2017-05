Hoy nuestra columna de opinión se convierte en aplauso rotundo a la organización del primer curso de gestión integral de Seguridad y Emergencias, que estos días se ha celebrado en Ponferrada, por iniciativa conjunta de la Policía Municipal de Ponferrada y la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Prevenir siempre fue mejor que lamentar, y movidos por ese objetivo, todos los profesionales que tienen que intervenir en caso de producirse una situación grave, estudiaron los puntos de riesgo que tenemos en el municipio de Ponferrada y determinaron cómo reaccionar de forma coordinada. Sabemos que siempre son necesarios más medios humanos, técnicos y económicos, pero si se optimiza la coordinación de todos los agentes, se pueden salvar muchas vidas

Accidentes de tráfico, persecuciones policiales por el centro de la ciudad, ataques terroristas, ciberseguridad… muchos aspectos; tantos, como puntos vulnerables a los que a diario estamos sometidos como seres humanos. Nadie en Manchester, -que ha sido el más reciente-, esperaba convertirse en desgraciada noticia del reciente ataque terrorista. Entre los que contaron su desgarradora experiencia, un joven, que detalló la forma de proceder de la mayoría del público. Recordando otras situaciones similares, y para evitar lo que no se pudo en incidentes graves previos, relató que el pánico en el concierto de Manchester fue “ordenado”. Intentaron evitar aplastamientos entre unos y otros, y adoptaron medidas que seguramente, su divulgación en jornadas como las celebradas en Ponferrada, se pudieron poner en práctica. Preparación al fin y al cabo muy valiosa, que no se ofrece en las aulas, pero para la que debemos estar formados, si alguna vez nos vemos inmersos en cualquier incidente similar. Es tarea de todos, de los profesionales que velan por nuestra seguridad y salud, por la protección civil, pero también obligación ciudadana, como la otra pieza indispensable de esos protocolos de emergencia. Excelente iniciativa, que deseamos tenga continuidad en el tiempo y se amplíe a otros escenarios con el objetivo de que todos estemos preparados y sepamos cómo ayudar y no convertirnos en un obstáculo, involuntario, en los casos que se requiera.