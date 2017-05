El, haeste viernes a lade la capital del Bierzo,sobre las negociaciones de losmunicipales para este 2017. Merayo declaró esta semana estarcon representación en el consistorio para la confección de las cuentas y Ramón denuncia que es

“Con nosotros no hay ningún tipo de conversación. Sí que es verdad que tuvimos dos reuniones, una primera de toma de contacto y una segunda para plantearle nuestras exigencias y desde entonces no volvimos a saber nada”, recrimina el socialista. Durante ese segundo encuentro, los ediles habrían entregado a la regidora de la ciudad un escrito en el que plasmaban sus requisitos básicos para sentarse a confeccionar las bases económicas del consistorio para este año y “no ha habido contestación de si aceptan esas premisas o no”.

Las exigencias tienen que ver con llevar a cabo todas las condiciones que pusieron los socialistas para apoyar los presupuestos del pasado año 2016, que el 25% de los presupuestos sea participativo e ir a la máxima de oferta de empleo público si se cumplía el objetivo de déficit, entre otras. “Al menos la última ya han anunciado que nos van a hacer caso”, zanjó Ramón.