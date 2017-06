El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes,. Y todo ello, responsabilizó,y seguir empleando recortes” ante un servicio básico para “preservar una de las señas de identidad para los castellanos y leoneses como es el patrimonio natural”.

Aceves recordó al consejero que la Comunidad “no cuenta con los medios de extinción necesarios en la actualidad para acometer los efectos del cambio climático, que cada día es más latente”, y que supone que las condiciones climatológicas y las temperaturas elevadas se disparan en épocas diferentes a las tradicionales y por lo tanto el riesgo de incendios “se dispara y se producen siniestros importantes, como los de la Tebaida en Ponferrada, o el de Nieva-Nava de la Asunción en Segovia, en pleno mes de abril”.

El procurador reclamó “menos autocomplacencia, más inversión, más profesionales y la puesta en marcha urgente de todos los medios del operativo en todas las provincias de la Comunidad”, ya que en materia de organización de la extinción de incendios “Castilla y León todavía es un reino de taifas según la provincia”.

Aceves emplazó a Suárez-Quiñones a explicar la “nefasta gestión”, denunciada también por UGT, al permitir que en la provincia de Ávila no esté operativa ninguna de las 11 torres de vigilancia por no cumplir con los requerimientos de la Inspección de Trabajo, “a pesar de las advertencias del organismo publico, en una provincia con zonas de las más complicadas y problemáticas en materia de incendios forestales por su orografía y condiciones climatológicas”. Además, el procurador socialista pidió el llamamiento urgente a los más de treinta trabajadores fijos discontinuos que deberían haber comenzado ya su actividad y que la Junta “mantiene en sus casas y sin poder trabajar ni recibir sus salarios”.

También le preguntó por la valoración que realiza ante la negativa de la alcaldesa de Carbonero el Mayor (Segovia) y procuradora en las Cortes, de que el vehículo de incendios del Ayuntamiento acudiera el pasado fin de semana a un siniestro en un monte de la localidad cercana de Mozoncillo, “aduciendo que era más importante permanecer en una romería de forma solidaria y responsable que ayudar a la rápida extinción del incendio, donde los profesionales necesitaban esa ayuda ante la falta de medios de extinción cercanos”.

Aceves alabó el “esfuerzo” de los profesionales del dispositivo porque “ellos son los que se queman las botas”. Sin embargo, señaló que el resultado de cada campaña no se puede dejar al arbitrio de si “este año tocan o no tocan” más o menos incendios fortuitos o intencionados, más superficie quemada, etc. “Actúe, señor consejero, actúe y rápido”, espetó Aceves.

En este sentido, el procurador segoviano exigió al consejero que comparezca con “urgencia” en las Cortes para presentar el operativo y debatir las mejoras necesarias con los grupos. “No se puede esconder de una reclamación que realiza el PSOE y buscar una presentación de la campaña sólo por autobombo y rodeada de acólitos. Sea valiente y presente la campaña de incendios en donde descansa la soberanía de los castellanos y leoneses”, le emplazó.

12 meses y 12 propuestas

Bajo el epígrafe ‘12 meses y 12 propuestas’, los socialistas presentan un documento como “hoja de ruta” necesaria para acometer de forma coordinada y directa una “lacra tan dañina para la riqueza medioambiental de Castilla y León”. Aceves pidió la urgente puesta en marcha de todo el operativo, “más profesionalización, aumento del tiempo de trabajo del personal fijo discontinuo de la Junta, así como aumento del número y trabajo del personal de los retenes, cuya labor también alabó”.

Por ello, subrayó la necesidad de mejorar la investigación de causas de los incendios y su coordinación para que no sean las empresas privadas quien las hagan, teniendo en la comunidad a funcionarios preparados como son los agentes medioambientales para hacerlo en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Igualmente, entre la docena de propuestas, incluyó la aprobación de una ley de incendios forestales regional, como ya existe en otras comunidades, un plan contra el “terrorismo incendiario”, compromiso de retirar la madera quemada y limpiar la zona afectada en los seis meses siguientes al fuego, iniciar la reforestación de estas áreas en un plazo máximo de dos años, poner en marcha el sistema de recuperación de los gastos de extinción, impulsar la participación del resto de instituciones y la sociedad civil en la toma de decisiones y fomentar la educación y la concienciación social en las zonas más proclives y conflictivas.