A pesar de que la Ley de Sociedades de Capital establece que “entre la remisión de la citación y la celebración de la Junta General habrán de transcurrir al menos quince días”, según el grupo municipal socialista, a su representante en dicha sociedad le fue sido entregada la convocatoria con el orden del día a las 10.55 horas de este lunes, si bien la convocatoria -afirman los socialistas- había llegado al Ayuntamiento el día dos de mayo.

“Al inicio de la Junta nuestra concejala ha solicitado que se señalase nuevamente la Junta, y todo ello para poder examinar la contabilidad de la sociedad para tomar una decisión sobre la aprobación de sus cuentas. A la convocatoria no se acompañaba documentación alguna, siendo que se pedía que se tomase una decisión sobre, nada más y nada menos, la aprobación de las cuentas del ejercicio 2016, sin haber podido examinar las mismas”, explica Olegario Ramón, portavoz del PSOE.

“Cuando nuestra representante, Carmen Morán, así como el representante de Use Bierzo, manifestaron la necesidad de suspender la junta y señalarla nuevamente, la presidenta, María Antonia Gancedo, expulsó al portavoz del PSOE, que no había intervenido en ningún momento y que, únicamente, acompañaba a la concejala Carmen Morán, y ello porque la representante del Grupo Municipal Socialista en la empresa es Carmen Morán. Esta decisión fue personal, de Gancedo, después de ser informada por los técnicos que decidir quién asiste a la Junta no siendo socio,depende de la voluntad de la presidenta”, explica el propio portavoz del PSOE, Olegario Ramón.

Finalmente, y “después de varias intervenciones desairadas las protagonizadas por la señora Gancedo”, los representantes del PSOE y USE abandonaron la reunión.

“Al Grupo Municipal Socialista le resulta sorprendente y oscurantista la remisión de la convocatoria con tan poca antelación, sin acompañar la documentación ( toda vez que ya no se podía solicitar por nuestra parte por imposibilidad temporal ) y, especialmente, la obstinación en celebrar igualmente la junta general de socios a pesar de haberle dado los argumentos oportunos, y a todas luces, llenos de razones, para suspenderla”, añaden.