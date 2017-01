Ical / EBD La mayor parte de los dirigentes del PSOE en las nueve provincias de Castilla y León escenificaron hoy su apoyo a Susana Díaz, con la que se les fotografió camino del Congreso Federal que el partido celebró en Madrid, en su sede de la calle Ferraz. Así, entre los que hicieron el ‘paseillo’ con la líder andaluza se pudo ver al ex-secretario autonómico, Julio Villarrubia; el secretario segundo de la mesa del Congreso y responsable del partido en Segovia, Juan Luis Gordo; el diputado abulense, Pedro Muñoz; la ex portavoz de los socialistas en el Congreso, Soraya Rodríguez, y los secretarios provinciales de León, Tino Rodríguez; Palencia, Miriam Andrés, o Zamora, Antonio Plaza, entre otros. Junto a ellos, el secretario comarcal del PSOE en el Bierzo, Gerardo Álvarez Courel.

Sobre su visita la próxima semana a Castilla y León, la secretaria general del PSOE en Andalucía y presidenta de esta Comunidad sostuvo que responde a una invitación por parte de los compañeros del partido en la Comunidad y señaló que es una “responsabilidad” aceptar este tipo de ofrecimientos y “colaborar” con las distintas organizaciones.

En este sentido, Díaz declaró que “siempre he ido donde me han invitado mis compañeros”, y añadió que en estos tres años ha estado en Cataluña, Aragón, Valencia, Euskadi, Asturias, Extremadura o Castilla-La Mancha. “Llevan meses invitándome los compañeros de Castilla y León y voy a ir porque me parece que es una responsabilidad que, cuando otros compañeros te llaman, vayas y colabores, y de eso se trata”, remachó. “No le saquen más punta al lápiz porque no hay más”, zanjó ante las informaciones que apuntan a un primer movimiento de la presidenta andaluza de cara al proceso congresual que abre hoy el Comité Federal.