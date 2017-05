El, alerta de que laspara aprobar el presupuesto municipal están. “ Sólo eso justifica que el PP ni siquiera haya dado contestación a las exigencias previas formuladas por nuestro grupo para iniciar la negociación”, aseguró Ramón, que recordó a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, la denuncia pública que ella misma realizó durante las negociaciones de las cuentas del año pasado, cuando acusó a la formación liderada por el exalcalde Samuel Folgueral de someter al Ayuntamiento a un “chantaje”.

En ese sentido, el portavoz socialista recordó que el año pasado, según declaraciones de la propia alcaldesa, USE Bierzo exigió que el PP de León no se personara como acusación popular en el procedimiento abierto por la cuentas del Mundial de Ciclismo, que el actual equipo de Gobierno no ejecutase la sentencia que anuló el pleno de organización de las retribuciones del bipartito y que se destinaran tres millones de euros a la Fundación del Deporte para cubrir el déficit del Mundial.

En cambio, Ramón defendió la negociación llevada a cabo el pasado año por el grupo socialista, que según explicó, “estuvo basada únicamente en dos principios: el tratar de echar una mano aportando soluciones en beneficio de nuestra ciudad, y el principio de transparencia ya que lo acordado se reflejó por escrito y se le dio publicidad absoluta”.

En esa línea, afirmó que espera que esos sean “los criterios por los que se guíe USE” y criticó que los incumplimientos de dicho acuerdo son “atribuibles únicamente al PP”. Al respecto, Ramón aseguró que teme el acuerdo entre la “nula gestión” de la alcaldesa y la “desastrosa gestión” del exalcalde. “El resultado será manifiestamente mejorable”, sentenció.