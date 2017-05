Empezó el nuevo mes. Ese al que el romancero viejo, le rondaba de forma anónima con voz de prisionero. Que por mayo era por mayo… cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor. Este mayo no va a ser tan bucólico en el Bierzo; los campos adelantaron la floración con el buen tiempo y todo se ha ido al infierno, que una semana antes ya se manifestó con el incendio de la Tebaida. Cerezas, manzanas y perales, han sufrido y los técnicos ya avanzan que será un año muy difícil y complicado por el duro golpe que la naturaleza ha dado al campo berciano. Daños importantes al sector, agroalimentario que estaba aguantando el tipo en la hundida economía del Bierzo. Cereza del Bierzo, que iba a salir por primera vez con el sello de calidad este año y veremos si puede hacerlo cuando acaben de evaluarse los daños. La avispilla de los castaños ha sido otra de las profecías maléficas de abril, que ya se intenta atajar, junto con la nueva penitencia para los usuarios de la carretera N-536 en Puente de Domingo Flórez, que vuelve a estar cortada 20 días, por nuevos desprendimientos.

Incluso los más agoreros, siguen estos primeros días de mayo -en el que canta la calandria y responde el ruiseñor- la cuenta atrás, hasta intentar contar las 10 plagas que según el antiguo testamento cayeron sobre Egipto. En la primera plaga de castigos que se recogen en la Biblia, el aumento de las temperaturas secó el río Nilo, y en la séptima un granizo de fuego y hielo acabó con lo que quedaba. ¡Hombre! pues el titular así a simple vista, podría servirnos perfectamente si buscamos similitudes con lo nuestro. Si se trata de localizar maldiciones siempre hay quien encuentra los más sorprendentes parecidos, pero esa no es forma de salir del agujero.

Ahora la administración no debe tardar en poner el remedio, en forma de ayudas que se necesitan para reparar tanto daño. Y debe concretar ya la manera de hacerlo, sobran las vaguedades tales como “que haremos todo lo que esté en nuestras manos”. Hay que poner cifras concretas y aplicar los remedios cuanto antes. El verano es largo y el fuego acecha por cada rincón, en una campaña especialmente seca. Y esa es otra plaga muy peligrosa de la que ya hemos tenido un devastador adelanto. El día de trabajo lo celebramos en el Bierzo, sin bajar de los 11.500 parados. Es una cifra lo suficientemente alarmante como para creer en plagas. Pero plagas con forma humana, con silueta de incompetencia y sin mucho humor ni ganas para encontrar una verdadera salida económica a esta tierra. Hasta el reclamo principal de la pancarta del primero de Mayo en Ponferrada era aburrido “Ya no hay excusas”, la verdad es que no… ya no hay ni excusas que encontrar también las arrasó la helada y el fuego… Que este Bierzo sigue prisionero como el romance de quien cantaba en el mes de Mayo: aquel cuitado encarcelado que confesaba con tesón: “ni sé cuando es de día ni cuando las noche son “…