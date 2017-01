La sala de prensa de El Toralín acogió este jueves la presentación del primer fichaje del mercado de invierno de la SD Ponferradina, José Antonio Ríos Reina, procedente del Anorthosis Famagusta FC chipriota, y que ocupa la demarcación de lateral izquierdo, puesto este que era uno de los que habló Pedro Munitis en la rueda de prensa del viernes día 6 de enero.

Acompañaba al jugador Eduardo Domínguez, Consejero Delegado del club, el que tras dar las gracias a todo por asistir a esta presentación y pedir disculpas por el retraso, indicó “el jugador firmó por lo que resta de temporada y con opción a una más siempre en función de los objetivos”.

Después sería el jugador el que a la pregunta de su marcha del equipo chipriota del Anorthosis Famagusta FC, el que diría, “era la primera vez que salía de España y las cosas allí no me han salido muy bien en todos los aspectos, pero aquí ya hubo contactos en verano conmigo, pero yo decidí salir fuera dado que quería probar esa aventura, pero me salió la opción ahora en enero y sin pensarlo hice lo posible por venir y así ha sido”.

Si se encontraba en condiciones de jugar este domingo en León ante la Cultural Leonesa, no dudó en decir, “hoy entrené normal con el equipo y si el entrenador lo desea estoy preparado para jugar este importante derbi provincial. Me lo preguntó y le dije que sí, aunque quizá no esté al 100% seguramente, pero hay que trabajar día a día para conseguir los objetivos fijados por el club”.

Sobre que era un jugador polivalente, pero que siempre se le había visto jugar en banda, pero de ataque, incluso en la banda derecha, matizó, ”En la UE Llagostera jugamos a pierna cambiada, pero yo estoy más cómodo a pierna natural, pero si es verdad que he jugado en las dos posiciones en los equipos donde he jugado, eso sí, siempre en labores ofensivas”.

De cómo había visto el equipo este miércoles ante el Tenisca, dijo, “yo llegué del viaje y poco puedo decir, pero sin duda lo importante es el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que sabemos que es un partido difícil, pero haremos lo posible por traernos los tres puntos”. Que este partido podía reconducir la marcha del equipo, y un partido clave, indicó, “todos sabemos que es un partido importante y sin duda lucharemos para traernos los tres puntos para Ponferrada”.

Si el haber tres sevillanos en el equipo le vendría bien para su integración aquí, dijo, “pues sí, además he coincidido con ellos en otros clubes, y aquí me han acogido muy bien, pero no sólo ellos, sino también el resto de la plantilla. Repito que estoy muy contento aquí y deseoso de empezar para aportar lo mejor de mí al equipo”.

Recordemos que José Antonio Ríos Reina es natural de Sevilla, donde nació un 10 de mayo de 1990, siendo su demarcación habitual la de defensa lateral izquierdo, demarcación esta que, junta a la de un delantero, es la que pretendía el entrenador blanquiazul, Pedro Munitis. Comenzó su carrera como futbolista en los equipos de base del Sevilla FC, para pasar en la temporada 2008-09 al Sevilla B, equipo donde debutó en la Segunda División A, continuando en el equipo filial las temporadas 2009-10 y 2010-11, si bien en Segunda División B.

Después el sevillano fue fichado por el Real Madrid Castilla de la Segunda División A, donde estuvo las campañas 2011-12 y 2012-13. La temporada 2013-14 fue fichado por el CD Mirandés, disputando en este equipo 31 partidos. Del equipo de Miranda de Ebro pasaría a la UE Llagostera donde estuvo las campañas 2014-15 y 2015-16, disputando un total de 56 partidos. Desde el pasado verano jugó en el equipo chipriota del Anorthosis Famagusta FC, equipo militante en la máxima categoría de Chipre. Cabe destacar que el nuevo jugador blanquiazul formó parte de la selección sub’19 de España.