El senador del GPP por León, Alfonso Rodríguez-Hevia, ha formulado una pregunta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en el pleno de la Cámara Alta, para conocer qué valoración hace el Gobierno de la puesta en marcha del Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud.

La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado. En el 80% de los casos, la infección se hace crónica y puede producir lesiones hepáticas graves. Rodríguez-Hevia ha explicado que hasta hace cinco años, no había tratamientos específicos para la enfermedad “afortunadamente estos tratamientos han aparecido y han abierto una puerta completamente distintas al abordaje de la enfermedad y una expectativa que no existía antes para las personas que estaban infectadas”.

En este sentido, el senador por León ha recordado que los inicios en la aplicación de esta mediación fueron heterogéneos y difíciles “porque había poca evidencia científica, no se conocía exactamente la prevalencia de la enfermedad, eran muy caros y sin financiación asignada y, además, se generaron, como es lógico, unas altas expectativas de curación en los afectados”.

Las Comunidades Autónomas comenzaron a prescribirlos pero, por todas estas razones, se hizo necesaria la existencia de una estrategia integral para el abordaje de la Hepatitis C en España. Alfonso Rodríguez-Hevia ha señalado que se decidió que fuesen los médicos los que determinasen a quién y qué tratamientos se debían prescribir y que fuese el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio y los Servicios de Salud de las comunidades autónomas los que garantizasen la provisión.

La ministra de Sanidad ha asegurado que el Plan Estratégico ha sido otro éxito de nuestro Sistema Sanitario. Entre 2015 y 2016 se han invertido 1.600 millones de euros en innovaciones terapéuticas que han permitido mejorar los tratamientos de la Hepatitis C.

Dolors Montserrat ha destacado que, gracias al Plan Estratégico, 66.777 personas están libres de la enfermedad, lo que supone un porcentaje de efectividad terapéutica del 97%.

Además, la ministra de Sanidad ha anunciado que en 2017 se invertirán 200 millones de euros en tratamientos contra la Hepatitis C.