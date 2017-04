La Consejería de Sanidad está a la espera de la revisión del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C con el objetivo de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dé luz verde a la inclusión de nuevos pacientes, y poder así sumar 1.000 con afectación leve a los nuevos tratamientos. Una cifra que pone sobre la mesa tras haber atendido a 3.500 personas, de las 60.000 de toda España, las más graves, con una tasa aproximada de curación del 90 por ciento. Así lo explicó hoy el responsable de este departamento, Antonio María Sáez Aguado, quien recordó que se han superado con creces las previsiones que Sacyl se marcó en 2015, las de alcanzar el objetivo de 2.700 pacientes.

Para atender a estas personas, Sacyl ha invertido hasta la fecha 88 millones de euros, más de la mitad en 2015, el primer año de ejecución del plan, lo que disparó la factura farmacéutica y provocó que Castilla y León no cumpliera el objetivo de déficit. No obstante, Sáez Aguado precisó que desde el primer momento la Comunidad apostó por aplicar el plan “sin ningún tipo de restricciones presupuestarias”, lo que ha permitido que esta “inversión en salud” esté contribuyendo a acabar con una enfermedad que se consideraba crónica y que ha tenido gran incidencia por la difusión que hubo del virus hace décadas. También, recordó que aunque el tratamiento es muy caro, las autoridades sanitarias han sido capaces de alcanzar acuerdos con la industria para poder contener el gasto, tales como el riesgo compartido.

“Estamos a la espera del Plan Nacional, de su análisis, para poder incluir nuevos grupos” y adoptar también nuevos protocolos de captación, añadió Sáez Aguado, ya que en “temas de virus” parece más adecuado trabajar bajo el paraguas de una estrategia nacional. No obstante, precisó que en este sentido ya se están dando algunos pasos en la Comunidad en técnicas de captación, como el protocolo desarrollado entre centros de Atención Primaria y el Hospital Universitario Río Hortega para implantar una captación activa de los pacientes. La razón: se estima que el 1,2 por ciento de la población autonómica puede padecerla y no saberlo, ya que se trata de una enfermedad que se desarrolla durante décadas sin mostrar síntomas.

Salud pública

El consejero realizó estas declaraciones en el marco de una jornada de trabajo, ‘Políticas de salud pública de hepatitis C en Castilla y León. Retos y resultados’, que reunión a numerosos profesionales que trabajan en este campo. A lo largo de la mañana, se hizo balance de la aplicación del plan en la Comunidad y en España, y se pusieron sobre la mesa los mecanismos para lograr en un horizonte próximo erradicar esta enfermedad.

Entre los asistentes se encontraron representantes de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C; responsables del Ministerio, como el secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Castrodeza; así como profesionales de Medicina de Familia; investigadores; técnicos en Farmacia y especialistas en Medina Interna, Aparato Digestivo y de la Unidad de Hepatología del Río Hortega.

Reconocimiento

El sistema de captación junto al trabajo desarrollado con los pacientes le ha valido a la unidad de hepatitis C del Hospital ser reconocida como la mejor del país por los premios Best in Class. La Unidad es referencia en el tratamiento de enfermedades hepáticas como cirrosis y trasplante hepático, hepatocarcinoma y hepatitis virales. Además, cuenta con una larga trayectoria en el manejo de la hepatitis C, tanto en pacientes inmunocompetentes como en trasplantados hepáticos, y en los últimos años ha puesto en marcha planes de actuación frente a la Hepatitis C a través de proyectos innovadores.

Alguno de estos trabajos son la implantación de la consulta de alta resolución de hepatitis C para la detección de pacientes diagnosticados pero no controlados en la Unidad de Hepatología; la incorporación de una enfermera de la consulta para el control de la evolución del tratamiento antiviral; la coordinación con Atención Primaria para el estudio de enfermedades hepáticas y realización de guías de manejo de pacientes con hepatitis y trasplantados, o la implantación del estudio de pretrasplante hepático ambulatorizado.

Los Premios Best in Class son una iniciativa promovida por Gaceta Médica, publicación del grupo de comunicación Wecar-U, y de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos que anualmente tienen como objetivo reconocer públicamente los mejores centros y servicios del territorio nacional, tanto en el ámbito público como privado, por la búsqueda de la excelencia en la atención que prestan a sus paciente.