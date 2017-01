Esta mañana Ponferrada ha amanecido con un coche semicalcinado en una de las calles más transitadas de la zona alta de la ciudad, la calle Ancha. A las 3:22 horas de la madrugada, vecinos de la vía alertaban al servicio de emergencias 112 de que un vehículo estacionado había comenzado a arder. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una dotación de Bomberos de Ponferrada.

A la altura del número 34 de la calle Ancha un vehículo de alta gama, un A-6 de color oscuro, estaba siendo consumido por llamas provenientes de la parte derecha del motor, justo al lado de la batería del vehículo, lo que lleva a pensar a los bomberos en un fallo eléctrico más que en un acto vandálico. Los bomberos necesitaron levantar de manera manual el capó del coche para meter agua al foco de las llamas. Las partes del vehículo que se vieron afectadas fue la totalidad de la zona delantera y la zona del acompañante, llegando incluso a saltar el airbag derecho del vehículo. “Esto nos hace indicar que es un hecho puntual. Cuando se trata de un acto vandálico todo el vehículo se inflama a la vez porque se mete el fuego dentro del coche, generalmente rompiendo una ventanilla o una puerta. En esos casos siempre hay cristales dentro del vehículo, mientras que si se produce una explosión de las ventanillas por la temperatura que alcanza en el incendio sólo quedan cristales fuera del coche”, explican los profesionales de extinción de incendios.

El vehículo estaba aparcado en la calle Ancha desde aproximadamente las seis de la tarde, según su propietario, y el incendio no se produjo hasta la madrugada. “Aunque el vehículo esté parado siempre tiene energía eléctrica que le aporta la batería. Al menor chispazo si encuentra residuos cerca el coche empieza a arder. No es que se produzcan casos de estos a diario pero no es raro para nosotros encontrarnos con ellos. Hace apenas 20 días ocurría lo mismo con un vehículo aparcado junto al río”, cuentan los bomberos.

La parte positiva del suceso es que el habitáculo del vehículo ha quedado prácticamente intacto y no hay que lamentar daños personales. Además, para evitar daños a los viandantes se ha esparcido sal alrededor del vehículo para que no se creasen placas de hielo durante la noche del agua utilizada para sofocar las llamas.