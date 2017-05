ha conseguido hacerse con el. La empresa situada en el polígono Bierzo Altoy tendrá que notificar a unosque pertenecían al programa la fatídica noticia.

El futuro laboral de ese medio centenar de personas permanece en estos momentos en el aire, a pesar de que todavía existe la esperanza de que pasen un muy breve periodo de tiempo en el paro antes de reincorporarse a la vida laboral. El artículo 18 del convenio laboral nacional obliga a la empresa que se hace con el servicio de la otra, como en este caso, a recontratar al 95% de los “despedidos” que tenían contrato por Obra y Servicio o a crear una bolsa de trabajo con ellos para contratarlos si en un futuro fuese necesario. No así con las personas que estaban indefinidas, que tendrán que ser recolocadas por Huaris en otros departamentos de su empresa. Así las cosas, y a pesar de todo el desconocimiento que invade trabajadores y responsables sindicales de ambas empresas, los trabajadores podrían finalizar sus servicios en Huaris a finales de este mismo mes y comenzar a trabajar en Teleperformance en la primera semana de junio.

Como en todas operaciones de este tipo hay pros y contras. El pro es mantener el empleo y pasar a depender del convenio de Teleperformance, del que los trabajadores siempre han presumido que gozan de mejores condiciones laborales que sus compañeros de Bembibre. Las contras, que pierden la antigüedad laboral que tenían de Huaris y también se quedan sin indemnización por despido. “Lo que les recomendamos desde CCOO de Teleperformance a los trabajadores de Huaris que estén en esta situación es que no firmen nada sin consultarlo primero. Que no renuncien a su contrato ni a su finiquito porque, no estamos seguros pero, podría ser que si firman la baja voluntaria después Teleperformance no tenga la obligación de contratarlos porque ya no son trabajadores de la empresa“, explicó a este medio Rocío López Soto.

Desde Teleperformance Ponferrada se manifiestan “contentos” porque este nuevo servicio se traduce para ellos en más llamadas, más trabajo y por ende más rendimiento económico, lo que habría llevado a la dirección del centro a estudiar seriamente la posibilidad de que el número de trabajadores que llegue de Huaris no sea suficiente para dar un correcto servicio a los usuarios y necesitasen aumentar el número de horas laborales de sus trabajadores actuales que lo soliciten o contratar más personal. Sea como fuere, el nuevo servicio colocará a la empresa de la capital del Bierzo cerca de los 1.000 empleados, un dato que no se veía desde antes de que comenzase la crisis económica.