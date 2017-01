La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) condenó a Muface al reintegro del gasto de farmacia durante 24 semanas del tratamiento con los medicamentos necesarios para un mutualista con hepatitis C. El fallo sostiene que el ahorro económico no puede justificar la denegación de un tratamiento, según informaron hoy fuentes del alto tribunal.

En ese sentido, la Sala, con sede en Valladolid, sostiene que el tratamiento debe ajustarse a los plazos de 24 semanas, según el criterio de las doctoras que trataban al enfermo y por las circunstancias concretas que concurrían, frente a las 12 semanas que con carácter general se contempla en la estrategia terapéutica de priorización para el uso de antivirales de acción directa para tratar la hepatitis crónica por virus C en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, la resolución recoge que la Administración no ha acreditado que el criterio de las facultativas fuera erróneo e irracional, siguiendo lo establecido en las guías clínicas existentes. No obstante, argumenta que no pueden prevalecer razones de ahorro económico para justificar la denegación de un tratamiento cuando ello puede incidir decisivamente en el derecho fundamental garantizado en el artículo 15 de la Constitución española, como sucedería en este caso.

La factura emitida por el Hospital Universitario Río Hortega, derivada del tratamiento, asciende a 43.854,45 euros. El enfermo fue sometido a un transplante hepático y sufrió una recaída grave del virus de la hepatitis C, que requirió un tratamiento durante 24 semanas con sofosbubir y daclatasvir. La sentencia, que no es firme, permite la presentación de un recurso de casación en el plazo de 30 días, contados a partir de la notificación.