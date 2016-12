La pasmosa ligereza con que determinados miembros del partido USE han tratado en redes sociales la novedosa iniciativa de iluminar con diversos colores el monumento templario de Ponferrada ha dejado a buena parte de la opinión pública asombrada. Hasta esta Redacción han llegado numerosos comentarios en nuestros principales perfiles sociales las críticas -y hasta los insultos, que han sido debidamente borrados por nuestra parte- hacia estos hombres públicos -porque se dedican a la cosa pública con dinero de todos nosotros, no nos entiendan mal, que no actuamos igual-. Es especial es, cuando menos sonrojante, que un adalid de la cultura como el concejal Santiago Macías se preste al chiste y la sorna comparando con una casa de citas al principal símbolo de la ciudad de Ponferrada.

Nuestro escudo, el Castillo con el río Sil en su base, es el mismo que lucen las autoridades locales en los actos solemnes, por lo que además de insultar a la parte de los vecinos de Ponferrada que no paran de hacerse instantáneas con sus hijos en las noches frente al monumento originalmente iluminado; además es una ofensa que denota el poco tacto de una estrategia de acoso a la Concejalía de Cultura, presidida por la señora Gancedo, de muy poca inteligencia y mucha mala idea.

En política, que casi todo vale, se distinguen también por sus actuaciones a los que tienen la astucia de un zorro a los que carecen de excesivas luces -dado que hablamos de ídem-. Queriendo criticar una medida gubernamental nimia han acabado insultando a todo el pueblo de Ponferrada, incluso a los que les han votado. Un error que merece, cuando menos unas disculpas públicas.