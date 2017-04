Entre las muchas expresiones de la vida cotidiana hay una que dice: “menos da una piedra”; porque en efecto para la mayoría de la gente y normalmente las piedras para nada valen. Sin embargo yo dije hace no muchas semanas que sobre una piedra se puede escribir un libro. Como lo que se dice hay que tratar de probarlo, lo voy a intentar en este artículo. Antes quiero añadir que cuando estaba en la universidad (estudiando eso si Ciencias Geológicas) y un poco en serio un poco en broma, aludíamos a uno de nuestros profesores que cierto día a partir de una sencilla piedra nos explicó no se cuantas cosas. Siendo estudiantes y tratando siempre de sacar punta a todo lo que veíamos y oíamos decíamos en una de nuestras canciones: “¡¡Lorenzo¡¡. Una piedra examinó y la región reconstruyó gracias a su imaginación”. Lorenzo era obviamente el profesor y yo diría que lo de la imaginación habría de sustituirse por lo de análisis racional;…..pero claro esta expresión encajaba mal en la canción. Pues bien vamos a ver como un simple piedra da mucho de si.

HISTORIA

En mi pueblo y desde mi infancia hay una enrome roca (de varios cientos de kilos) que al parecer hace muchas décadas dos tipos se empeñaron en traer desde la orilla del río Boeza (en un carro tirado por bueyes o vacas lógicamente);con no se que fin. Una vez transportada y dado su enorme peso, la dejaron junto a la pared de una casa y allí ha permanecido sin duda alguna más de medio siglo. sin despertar la más mínima curiosidad de nadie. Desde niño recuerdo yo haberla visto y siempre con la más absoluta indiferencia hasta que un día me pregunté que sería aquella curiosa roca.

Se lo comenté a un amigo historiador (Manuel Olano Pastor)y nada mas verla me dijo que posiblemente se trataba de uno de esos antiguos mojones que servían (y sirven) para delimitar los límites de los términos de los pueblos. Como se da la circunstancia de que yo también tengo ciertos conocimientos (y muchos apuntes) de historia local poco a poco comencé a “atar cabos” y no me fue muy difícil llegar a la conclusión de que en efecto probablemente era uno más de los mojones que hace siglos delimitaban la jurisdicción de Castropodame. Incluso y como he logrado localizar en el Archivo Diocesano de Astorga unos viejos croquis (rudimentarios planos) del término en cuestión, creo que podría saber el número que en esos viejos croquis se le asignaba a este mojón.

Todo ello ya me dio pie para hacer un breve informe (unas 6 hojas creo),sobre esta piedra; hablando de la que podía ser su historia más probable. Pero no sólo eso, realicé además una serie de dibujos de la misma, determiné sus dimensiones, que sirven para calcular su peso,…..e incluso al ver su superficie bastante pulida (es una roca de granito) deduje y creo que con acierto, que durante un tiempo relativamente largo estuvo en el cauce de un río que en este caso no puede ser mas que el Boeza en cuya orilla se halló. Sería interesante ver si a partir de su grado de pulido, se puede saber cuanto tiempo estuvo en el cauce del río experimentando el pulido del agua y las partículas que esta arrastra.

Ahora bien esto no es mas que una breve descripción de la morfología de la roca y de su historia digamos humana más probable. Ya he dicho que es granito y esto abre un nuevo campo de estudio. En la zona el afloramiento más cercano de este tipo de rocas se halla en Ponferrada (en el Monte Arenas) y dado su peso debe haber sido traída de allí. Podría no obstante comprobarse; pero es bien sabido que en el Monte Arenas hay abundantes restos de antiguas canteras.

GEOLOGIA

Si ahora nos vamos simplemente a una consulta somera de la Memoria del Mapa Geológico de Ponferrada (Hoja nº 158 del MAGNA. Escala 1:50.000); es muy sencillo añadir una serie de datos más sobre la historia geológica de esta roca. Como se generó poco a poco a partir de un magma fundido y como ha estado sometida a diversos esfuerzos tectónicos que han afectado a este afloramiento granítico de Ponferrada y que han dejado sus huellas en una serie de diaclasas (planos de rotura) que se pueden observar. El final de la historia geológica de esta roca, ha de coincidir lógicamente con el instante en que quedó expuesta al aire libre, para que el cantero de turno (quizá en época romana) la arrancase.

Pero la geología también supone hacer una descripción de los minerales que forman esta roca. Como granito que es tiene cuarzo, feldespato y mica, como componentes principales y además en menor medida otros minerales como apatito, circón, rutilo, granate y otros. Con este listado de minerales ya tenemos base para ampliar este artículo para ampliarlo hasta hacerlo 6 ó 7 veces más extenso de lo que es. Basta con hacer una breve descripción de cada mineral, que se puede lograr acudiendo a libros de nivel de enseñanza secundaria. Pero aquí no termina todo. Podemos acudir a un análisis aún más profundo.

CRISTALOGRAFIA Y QUIMICA

Cada mineral está compuesto por una serie de moléculas y estas a su vez por átomos. Si nos ponemos a describir el modo en el que los átomos se enlazan entre si, ya tenemos bastante materia para escribir. Esto lo estudia la rama de las Ciencias Geológicas, conocida como la Cristalografía. Pero aquí no termina todo. El análisis y la descripción de los átomos de silicio, oxígeno, sodio, calcio, potasio, aluminio y otros componentes o elementos químicos que constituyen los minerales citados también da mucho de si. Tenemos pues mucha materia para continuar.

En una palabra que una piedra si puede dar mucho de si. No resultaría pues muy complicado por tanto escribir un pequeño libro a partir de una simple piedra. Un erudito del siglo XVIII, quizá lo tendría complicado; pero un estudiante de secundaria de nuestros días, evidentemente no. Lo dicho sobre una piedra es aplicable a muchos otros objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo un árbol.

Me gustaría insertar aquí una foto de la piedra de mi pueblo de la que hablé al principio; pero no la tengo a mano. Coloco pues en su lugar una foto tomada de la Red de una roca granítica a la que cabe aplicar lo mismo que a la piedra de mi pueblo.

Madrid 22 de abril de 2.017

Rogelio Meléndez Tercero