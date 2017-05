Ф ‘A vosotros, futuros compañeros de universidad’ Ф

Así era como Domingo Carrasco, director del centro despedía en el año 2015 a una generación que sin lugar a dudas había marcado un antes y un después. Y quizás esto lo hayamos pensado todos los de nuestra generación… Es lo que tiene ‘El Gil’ que aunque pasen los años, la esencia no cambia. Y bien, nada cambia si nada cambia pues el centro donde crecimos igual.

Cada vez que vuelvo a casa, siempre busco cualquier excusa para volver donde algún día ya hace dos años, andaba de los nervios. Era la hora de dejar nuestra casa, nuestro pequeño nido. Era la hora de comenzar otra etapa. Se acabaron las tardes en un banco después de particulares, las míticas horas de estudio haciendo de todo menos lo evidente o los cambios de hora en los que aprovechabas para darte una vuelta por el instituto.

En mayo del año 2015 finalicé mis estudios en la que hoy sigue siendo mi segunda casa. Todo lo que sé, bueno la mayoría de lo que sé, me lo enseñaron ahí, en ‘El Gil’. Y le pido disculpas varias veces si le incomoda leer el nombre de un centro educativo con tanto prestigio de esta forma, pero más allá de la educación formal, están todas esas mañanas en las que aún sean las ocho y media es de noche y tengas ganas de todo menos de aguantar cincuenta minutos de diapositivas sobre la economía y política del S.XV. Y también que me disculpe el departamento de Geografía e Historia pero supongo que ni ustedes tendrán muchas ganas de contar como se crearon varias constituciones a esas horas. Sin embargo, Tercera Teoría de Marx sobre Feuerbach, el educador ha de ser educado. Y a los actos me remito, daba igual que fueran las ocho y media que la una de la tarde, en esas aulas no valía con dormirte. O si solo sí tocaba anfiteatro, que eso ya era una auténtica apología al sueño. Y qué decir de las clases con Eva Teixeira que nos hizo ver la literatura desde un punto de vista interesante. Y esto no es predilección de profesores…

¿A qué no vais a poder olvidar muchas cosas de este mamotreto de cemento? Pues en esas paredes verdes y blancas que sepáis que habéis forjado muchas de las amistades que llevaréis con vosotros allá donde estéis. Pasarán los años pero tus compañeros de pupitre son y serán tus compañeros de pupitre. Yo solo ‘os llevo dos minutos, si en términos dentro de la historia estuviéramos hablando’ que por cierto, también era mítica esta frase para empezar la asignatura de historia en Septiembre… ¿O no? Que si volviéramos al pasado lo que más nos impresionaría sería el olor de las calles, eso nos lo enseñó Aurora Matilla allá por 4º de la ESO. Pero si lo que podía ser una pesadilla era tener filosofía un lunes a primera o un viernes a última… Esta asignatura que ha comenzado a tener principios de alzhéimer a nivel educativo y eso sí que es tener poca vergüenza. Para algo que no valía para sumar ni para restar sino para pensar van y

también nos lo quitan. Pero bueno no me voy a calentar, que total de poco vale. Pero que sepan que si las nuevas generaciones no van a llegar nunca a conocer a Nietzsche y a su Superhombre y por lo tanto nunca llegarán a escuchar a Teresa Prada decir ‘Y por favor recordad que es Genio Maligno que nadie se le ocurra ponerme el duende saltarín’ y eso es que los tiempos están cambiando y no me gusta nada. Me huele hasta mal, oye.

Pero si algo echo de menos es poder ir por los pasillos y conocer a todo el mundo, liar alguna de ver en cuando, reflexionar en el pasillo unos minutos, salir a la pizarra o el recreo. Si, sin duda, el recreo se echa mucho de menos. Ahora ya ni hay bocadillo de Liébana ni café de La Cañería… Pero bueno, hacen unas empanadillas de jamón y queso que no hay queja. Pero de quien no había queja era de nuestros santos, beatos, bedeles. Los conserjes del IES Gil y Carrasco son más míticos que la gripe pero Paquita siempre es y será la solución a tus problemas desde que estas en primero de la ESO o en Segundo de Bachiller y quieras salir ‘porque ya puedes’. Que unos minutos más tarde se había convertido en una persecución por parte de Manzano, que de verdad, olé por él. Tampoco nos vamos a poder olvidar de las clases de psicología con María ni en su preocupación por el buen rollo que teníamos en clase durante primero de bachillerato.

Y ya no quiero hablar de las visitas a jefatura, que también cuentan con su formación. Pero para formación la que tenían nuestros ‘profes’ con los ‘tamagochis’ para ponernos una ‘amonesteishon’ como decía José Manuel que se encargaba de enseñarnos matemáticas. Las uvas de Villadecanes de Melchor o el riguroso orden físico para un beneficio del orden mental de Ángeles. Los dos puntos menos de Ovalle por cada chicle. O la famosa pérdida financiera en Pescanova. Esto era el pan de cada día. Y ahora el recuerdo de cada vez que intentes acordarte, ya que esos momentos ya pasaron. Asique no lo dudes y disfruta del momento. Yo como Ángeles tengo algo claro, ‘Carpe diem porque Tempus fugit’ y eso, que empieces ya disfrutar. Estudia pero recuerda que ahí dejas una etapa de tu vida y tú eliges como quieres que sea. Y como me dijo la única profesora de filosofía que tuve, que me dio más años seguidos que Platón a Aristóteles, ‘a ver si dejamos de ser el ajo de todas las salsas’ tenía razón, pero p entonces q entonces p.

En suma, disfrutad de estos últimos minutos, esos últimos sonidos de sirena que, quizás como en mi caso, no volveréis a escuchar. Ahora ya es tú momento, el momento de que hagas balance, de que saques tu lado más humano, eres un preuniversitario. Es hora de que empieces a ver lo bueno que tenía cada uno de esos docentes y como todo lo bueno, nada cambia. Y al resto del mundo deseo sincero de éxito en la batalla por la EBAU.

LUIS BOYA FERNÁNDEZ.