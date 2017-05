Use Bierzo no ha tardado en contestar a la “sorpresa” del PSOE ponferradino por su voto en la Comisión de Educación, Cultura, Patrimonio y Turismo en la que se trató el tema de retirar los títulos honoríficos a Franco. En primer lugar, la abstención de los ediles estaría justificada para su partido dado que “los representantes del grupo municipal USE Bierzo hicieron en el citado punto lo mismo que este grupo hace en todas las comisiones. Nuestros concejales ya han comentado –de forma pública y en el seno de la institución- que el voto por defecto en comisión informativa es siempre la abstención, reservándose así el sentido del voto para el Pleno. Dado que el órgano que dictamina es el Pleno y no otro”, defienden.

Con independencia del sentido del voto de los concejales de USE Bierzo, a éstos les llama la atención que “no parece propio de un talante especialmente democrático que nadie trate de imponer a nadie votar de una manera u otra”.