USE Bierzo, el grupo político liderado por el anterior alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, descartó hoy la posibilidad de plantear una moción de censura a la actual alcaldesa de la ciudad, la ‘popular’ Gloria Fernández Merayo, de la mano del PSOE, después de que el portavoz socialista, Olegario Ramón, exigiera ayer a la regidora que abandone su puesto y ofreciera su eventual apoyo al PP en caso de presentar un candidato alternativo. “Este grupo municipal nunca se ha planteado [la moción de censura] y nunca la debatiría con un portavoz accidental que a estas alturas no representa ni a sus votantes -que apoyaron a otra persona- ni a su militancia ni a su organización”, sentenciaron en un comunicado.

Al respecto, USE respondió con el comunicado a las palabras de Ramón, que ayer acusó al grupo liderado por el exregidor de ser “un partido creado para hacer daño a su antigua formación, pese a que prometió que no lo iba a hacer” y calificó de “aventura” la posibilidad de censurar a Fernández Merayo apoyándose en la formación usista. En ese sentido, USE Bierzo consideró que Ramón ha sido “víctima de un ataque de importancia y de celos” que le lleva a “atacar frontalmente” a USE.

En la misma línea, criticaron que el portavoz del PSOE “confunda lealtad institucional, o de cualquier otro tipo, con la inquebrantable lealtad que profesa al Partido Popular”. “Solo alguien muy leal a las siglas del PP podría ofrecer un pacto a cambio de una cabeza, algo que suponemos que tendrá alarmada tanto a la militancia de su partido como a la Secretaría General del mismo”, sentenciaron.

Además, USE lamentó las “mentiras” de Ramón en referencia a la implicación de miembros de USE Bierzo en causas judiciales en las que, aseguraron, “ningún miembro del grupo municipal se ha visto jamás implicado”. “Si algo impulsa nuestra acción política es la necesidad de trabajar para que este municipio y el Bierzo en general salgan de la desastrosa situación en la que se encuentran después de demasiados envites para nuestros sectores industrial, agroalimentario y medioambiental”, concluyeron.